阿里巴巴任命新高管负责打假和知识产权保护

欧洲央行员工代表称该央行“群体思维”倾向恐不利察觉金融危机
路透法兰克福10月26日 - 欧洲央行两名员工代表周三表达不满，称所属的工作环境压抑异议，这可能有碍欧洲央行察觉下个金融危机的能力。
路透12月21日 - 阿里巴巴(BABA.N)任命巴西尔（Matthew Bassiur）为全球知识产权执法负责人，负责阿里巴巴打击假货和知识产权保护工作。
数日前，美国公布销售假货的市场黑名单，阿里巴巴不在其列。
对巴西尔的任命2016年1月生效，他将向阿里巴巴总裁埃文斯（Michael Evans）汇报。
巴西尔在加入阿里巴巴前，是制药巨头辉瑞（Pfizer）(PFE.N)的副总裁暨副首席安全官。（完）
编译：朱淑珍 发稿：程芳
路透法兰克福10月26日 - 欧洲央行两名员工代表周三表达不满，称所属的工作环境压抑异议，这可能有碍欧洲央行察觉下个金融危机的能力。
路透首尔10月25日 - 韩国联合通讯社周二引述韩国现代汽车集团未具名高管报导，该集团的管理层计划从本月开始自愿降薪10%，这是2009年以来的首次。
路透纽约10月20日 - 纽约联邦储备银行总裁杜德利周四表示，银行业者需要持续监控自身奖励员工的方式，确保可兹提倡良好的行为表现。