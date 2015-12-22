阿里巴巴任命新高管负责打假和知识产权保护

路透12月21日 - 阿里巴巴(BABA.N)任命巴西尔（Matthew Bassiur）为全球知识产权执法负责人，负责阿里巴巴打击假货和知识产权保护工作。

数日前，美国公布销售假货的市场黑名单，阿里巴巴不在其列。

对巴西尔的任命2016年1月生效，他将向阿里巴巴总裁埃文斯（Michael Evans）汇报。

巴西尔在加入阿里巴巴前，是制药巨头辉瑞（Pfizer）(PFE.N)的副总裁暨副首席安全官。（完）