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亚洲 | 2015年 12月 22日 星期二 12:47 BJT

阿里巴巴任命新高管负责打假和知识产权保护

(本文由路透中文网编译提供)

路透12月21日 - 阿里巴巴 任命巴西尔（Matthew Bassiur）为全球知识产权执法负责人，负责阿里巴巴打击假货和知识产权保护工作。

数日前，美国公布销售假货的市场黑名单，阿里巴巴不在其列。

对巴西尔的任命2016年1月生效，他将向阿里巴巴总裁埃文斯（Michael Evans）汇报。

巴西尔在加入阿里巴巴前，是制药巨头辉瑞（Pfizer） 的副总裁暨副首席安全官。（完）

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