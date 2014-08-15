阿里巴巴影业称过往会计期间可能存在不恰当财务处理行为（更新版）

(新增细节及背景)

路透香港8月15日 - 阿里巴巴集团[IPO-ALIB.N]今年中以62.44亿港元买下文化中国控股权，并改名为阿里巴巴影业集团有限公司(1060.HK)，本有满腹发展大计，但新管理层接管不久，发现公司过往会计期间可能存在不恰当财务处理行为，公司股份周五起更要暂停交易。

阿里巴巴影业周五发出的声明表示，新管理层已就公司的财务及经营状况进行初步审阅，发现过往会计期间可能存在不恰当财务处理行为，并可能未对若干资产计提充份的减值准备。

该公司表示，目前未能就有关事件对当前及过去的财务事宜造成的潜在影响发表任何评论，但已针对该等事宜展开进一步相关审阅，以确定相关问题的产生原因、所造成的影响及范围。目前尚未能确定进一步的审阅工作需时多久。

因此，公司预期将无法按上市规定在8月底前公布上半年业绩，其股份将由今天起暂停买卖。

阿里巴巴今年3月宣布按每股0.5港元，认购文化中国约124.9亿股新股，相当于公司经扩大后已发行股本约60%。以停牌前周四的最后报价1.61港元计，这批股份帐面获利约138亿港元。

而中国市值最大的互联网公司--腾讯控股(0700.HK)则在阿里巴巴宣布入股文化中国后，即大手减持后者股票，套现约10亿港元，两年间回报逾4倍。

阿里巴巴于6月底完成股份认购交易，其后将文化中国更名为阿里巴巴影业，并以＂Alibaba＂商标重塑品牌，拓展内容制作及线上娱乐及其他媒体相关领域的机遇，并与香港及台湾多位知名导演及制作人订立电影创作合作协议，包括香港电影导演导演王家卫、陈可辛；台湾电视制作人柴智屏、电影导演柯景腾（九把刀）等。

不过，阿里巴巴影业上月中发出盈警，料今年上半年的业绩将会转盈为亏，料净亏损9,700万-1.8亿港元间，去年同期为净利1.39亿港元，主要因营业额大幅减少，以及部份电影仍处制作阶段。

此外，掌握着中国网上零售市场超过80%的份额的阿里巴巴，已决定在在纽约证交所(NYSE)上市，市值估计超过2,000亿美元，可望成为美国历史上规模最大的科技IPO，超越Facebook(FB.O)于2012年IPO时创下的150亿美元规模。（完）

浏览公司的声明，请点选：(here)

(记者 梁慧仪; 审校 林高丽)路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。