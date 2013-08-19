阿里巴巴收购ShopRunner少数股份

摩根大通、法兴和东方汇理成为人民币银行间汇市即期做市商
路透北京3月28日 - 中国外汇交易中心周二称，摩根大通银行（中国）、法国兴业银行（中国）和东方汇理银行（中国）自4月1日起成为新的人民币外汇市场即期做市商；中国邮政储蓄银行、中国进出口银行和华夏银行成为新的人民币外汇市场远掉做市商。
路透纽约8月16日 - 英国金融时报周五报导，中国电子商务企业阿里巴巴集团已买下在线购物企业ShopRunner的少数股份。阿里巴巴目前正为赴香港进行首次公开招股(IPO)作准备。
金融时报援引熟悉情况的人士称，此次收购是阿里巴巴多项投资行动之一。该公司是全球最大的电子商务集团。
报导指，阿里巴巴将向ShopRunner支付7,500万美元。ShopRunner由雅虎(YHOO.O)前执行长Scott Thompson经营，此次投资行动将增强阿里巴巴与雅虎之间长期存在的合作关系。报导中还称，雅虎持有阿里巴巴近四分之一的股份。
目前暂时未能联系到阿里巴巴和ShopRunner的发言人置评。
金融时报称，阿里巴巴此前曾表示，关于将在哪里上市尚未作出最终决定，但银行业人士预计该公司将在香港进行IPO。(完)
(编译 徐文焰；审校 张涛)
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路透上海3月28日 - 按资产计中国第五大银行--交通银行2016年净利依旧仅微增。行长彭纯周二表示，目前不良率还比较稳定，但管理层把控制不良贷款放在第一位；今年不良资产的压力依然很大，新增不良资产还会继续增加。
路透香港3月28日 - 中国华润集团旗下燃气业务分支--华润燃气周四公布，去年度净利按年增长16%，逊于市场预期，惟派息比率略为上调。