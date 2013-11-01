阿里小微金融宣布新股权架构 40%股权分给员工

路透上海11月1日 -包括支付宝在内的阿里小微金融服务集团(筹)近年来风头正劲，周五其宣布新股权架构，40%股权将作为阿里巴巴集团及小微金服全体员工的分享和激励，其中阿里巴巴董事局主席马云持股将不会高于其在阿里巴巴集团的比例。

支付宝官方微博周五刊登公司声明称，为进一步优化股权结构，更好推进互联网金融的发展，阿里小微金融服务集团剩余的60%股份，将用于未来分步引进其他战略投资者。

“此次员工分享计划不需要经过雅虎和软银的批准，也不会影响此前阿里巴巴集团、雅虎和软银就支付宝股权变更达成的协议。”

根据阿里巴巴集团、雅虎(YHOO.O)和软银(9984.T)在2011年7月达成的协议，支付宝控股公司承诺在上市时予以阿里巴巴集团一次性的现金回报，回报额为支付宝在上市时总市值的37.5%，回报率在20-60亿美元之间。这意味着当时对支付宝的估值在53-160亿美元。

软银和雅虎目前分别持有阿里巴巴约35%和24%股权。据国内媒体此前透露，马云持有阿里巴巴集团约7.3%股权。支付宝方面的声明，意味着外界关注的马云在阿里小微金融的持股将不会高于7.3%，更不是之前大家认为的80%。

阿里小微金融服务集团是以支付宝的母公司浙江阿里巴巴电子商务公司为主体筹建。2010年为了确保支付宝拿到牌照，阿里巴巴将支付宝剥离出集团，并由马云和另一阿里巴巴高层谢世煌组建的浙江阿里巴巴电商公司接手，马云持有浙江阿里巴巴电商公司80%股权。

声明称，“马云和谢世煌此前持有的小微金服股份都是一种过渡的安排，除收获了巨大的非议以及舆论的压力以外，马云和谢世煌在这一调整过程中不会获得任何收益。”

声明指出，周五小微金服和阿里巴巴集团的23,810名在职员工，每一位都将获得小微金服的股份。另外，40%股份将包括一次性授予、未来绩效激励、以及未来吸引优秀人才的股权激励。

阿里小微金融服务集团旗下除了支付宝外，还拥有众安保险19.9%股权和浙江阿里巴巴小额贷款公司20%股权。在入股天弘基金获批后，其还将拥有天弘基金股权。

众安保险是阿里巴巴与腾讯(0700.HK)、中国平安(601318.SS)(2318.HK)等共同组建的互联网保险公司，公司将于下周正式开业。而上月，有消息称，阿里巴巴拟斥资11.8亿元入主天弘基金管理公司，持有后者51%的股权。

支付宝已占据国内第三方支付领域的半壁江山，随着阿里巴巴在互联网金融的布局进一步深入，阿里小微金融的估值将进一步提高。（完）

(发稿 林琦; 审校 林高丽)

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