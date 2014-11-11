阿里巴巴“双11”网购节成交已超去年 首次由中国迈向全球

路透杭州11月11日（作者 林琦） - 近三分钟客户网上购物就超过10亿元人民币，这是中国互联网巨头阿里巴巴(BABA.N)发起的“双11”(11月11日)天猫网购节刚揭幕的场景，显示电子商务正越来越多渗入消费者的日常生活，网购成交日益扩大。而今年与以往不同的是，双11购物节由中国走向了全球。

仅过半天，天猫双11又创造了两项纪录：11:49时成交折合52.9亿美元，意味着其已超越2013年美国类似双11的感恩节购物季电脑端成交额；13:31时当天累计成交超过去年全天的362亿元人民币。截止14:59，天猫双11累计成交390.8亿元。

从天猫平台的成交节奏来看，比去年快了许多。今年用了14分钟零2秒，成交破50亿元；用了38分28秒总成交额超过100亿元；而去年双11时用了5小时49分钟才达到成交100亿元。

今年，阿里巴巴的跨境购物平台首次参与双11购物节，有200多家国际商家透过天猫国际参与双11活动，而全球速卖通和淘宝海外则会帮助中国的中小企业销售商品给全球220多个国家的消费者。截止11日15点，天猫平台已向全球199个国家和地区出口商品，其中香港、美国和台湾跻身前三大海外成交区域。

阿里巴巴首席运营官张勇表示，“希望经过几年的努力，能将双11从中国消费者的节日变成全球消费者的节日。”

阿里巴巴今年9月实现美国上市，共筹资250亿美元，成为全球史上最大规模的首次公开发行（IPO）。而阿里巴巴的上市，更是加速了其业务全球化的进程，今年双11正是其全球化战略一个很好的载体。

从中国走向全球，将对阿里巴巴构建的支付和物流体系等基础设施提出挑战。据张勇介绍，在国内上海、宁波等多个保税仓库，天猫的国际商家已有大量货物储备。一旦客户下单购买海外商品，海关清关及物流将马上启动。

不过他亦表示，今年双11的交易量，可能在未来三五年后将成为常态，因此大家需要对电子商务的生态环境继续进行改善。

其实，今年阿里巴巴已大幅提升技术和支付的支持能力。负责支付宝等业务的蚂蚁金融服务集团首席技术官程立透露，今天凌晨支付最高峰时，每分钟交易达285笔，已是去年高峰期每分钟79万笔的逾三倍。

阿里巴巴六年前发起双11网购日，目前越来越多的商家加入这一活动，不仅包括京东(JD.O)等国内其他电商同行，而且还有银泰百货等线下实体店。不过作为双11发起者和国内最大的B2C平台，天猫每年双11的销售额仍是外界最关注的目标。

阿里巴巴方面周一晚间并不愿提前对今年双11的总成交数字做出预估。不过外界普通估计，今年将超越去年水平，甚至有媒体估计，今年天猫双11的销售将高至千亿元。（完）

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

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