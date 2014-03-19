阿里巴巴倾向于在纽交所上市--WSJ

沪综指连二日收跌 雄安新区等热点板块走势全面回落
路透北京4月17日 - 中国股市沪综指周一连两日收跌。分析师指出，今日宏观经济数据超预期，但雄安新区等热点板块走势全面回落，加之次新股、高送转等缺乏业绩支撑的投机炒作类品种延续调整态势，大盘低开低走，不过尾盘在银行股的强力护盘下，指数跌幅有所收窄，后市需关注3,200点的支撑力度。
路透3月18日 -《华尔街日报》报道称，中国电子商务公司阿里巴巴集团IPO-ALIB.N倾向于在纽约证券交易所上市，而非纳斯达克。
报道援引多名未具名消息人士的话称，目前尚未签署任何协议，但阿里巴巴已向参与上市进程的人暗示，公司倾向于在纽交所上市。
纳斯达克发言人、纽交所及阿里巴巴发言人均拒绝置评。（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
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路透北京4月17日 - 中国一季度经济数据大面积好转，包括工业增加值、固定资产投资等均大幅增长，有力拉动首季GDP(国内生产总值)同比增速超市场预期，并创一年半新高；加上此前外贸数据劲升，分析人士认为，经济运行一改过去几年持续不断回落的态势，企稳回升迹象非常明显。
路透北京4月17日 - 中国土地勘测规划院地价所所长赵松周一称，今年以来随着限购限贷范围向热点城市周边扩展，年内房地产调控进一步收紧的预期强烈，热点地区市场交易回落，房地产开发投资和购置需求受到阶段性抑制，住宅地价环比增速放缓，预计今年二季度住宅地价增速或将进一步放缓。