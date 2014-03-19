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中国财经 | 2014年 3月 19日 星期三 09:57 BJT

阿里巴巴倾向于在纽交所上市--WSJ

路透3月18日 -《华尔街日报》报道称，中国电子商务公司阿里巴巴集团IPO-ALIB.N倾向于在纽约证券交易所上市，而非纳斯达克。

报道援引多名未具名消息人士的话称，目前尚未签署任何协议，但阿里巴巴已向参与上市进程的人暗示，公司倾向于在纽交所上市。

纳斯达克发言人、纽交所及阿里巴巴发言人均拒绝置评。（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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