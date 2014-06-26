阿里巴巴决定在纽约证交所上市 股票代码“BABA”

路透旧金山/纽约6月26日 - 中国电商巨头阿里巴巴周四表示，已经决定在纽约证交所(NYSE)上市，这给了Nasdaq (NDAQ.O)市场一记重击。

阿里巴巴掌握着中国网上零售市场超过80%的份额。该公司在更新后的首次公开发行(IPO)说明书中表示，上市后将用“BABA”作为交易代码。

该公司预计将在今年夏季开始挂牌交易，可望成为美国历史上规模最大的科技IPO，超越Facebook(FB.O)于2012年IPO时创下的150亿美元规模。

阿里巴巴将成为迄今为止赴美上市的最大中国企业，市值估计超过2,000亿美元。成为该公司上市交易所是纽约证交所的一个巨大成功。

“我们参与了全面且深思熟虑的遴选程序，并很高兴地欢迎阿里巴巴来到纽约证交所，”该交易所一名发言人表示。(完)

(编译 徐文焰；审校 石冠兰)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。