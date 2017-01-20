中国阿里巴巴与奥委会达成合作协议 成为主要赞助商

路透瑞士达沃斯1月19日 - 中国电商集团阿里巴巴(BABA.N)与国际奥林匹克委员会(IOC)周四宣布签署协议，阿里巴巴成为奥运会主要赞助商，直至2028年。

阿里巴巴将成为国际奥委会在云服务以及电子商务平台服务领域的官方合作伙伴，与包括可口可乐(KO.N)和麦当劳(MCD.N)在内的其它12家公司一道，成为奥运会的主要赞助商。

财务方面的细节没有披露。奥委会消息人士先前曾告诉路透，主要赞助商以四年为一周期出资约1亿美元，其中包括赞助一届夏季和一届冬季奥运会。

目前亚洲正在准备主办三项奥运赛事：韩国平昌的2018年冬季奥运会、日本东京的2020年夏季奥运会以及中国北京的2022年冬奥会。

“此次合作具有突破意义和创新元素，直至2028年的合作期内将协助提升奥运会相关组织的效率，”国际奥委会主席托马斯·巴赫表示。

记者会中，坐在阿里巴巴董事局主席马云旁边的巴赫并表示，“这是数字(数位)世界的一次历史性战略结盟，将让全球奥林匹克运动为之改观。”

国际奥委会希望，此协议将让奥林匹克运动在技术层面变得更有效率和更加安全，同时为推广授权产品提供了一个平台，并将扩大其新创建的数字平台“奥林匹克频道”(Olympic Channel)的覆盖范围。

马云指出，阿里巴巴与国际奥委会有共同的价值观和愿景，阿里巴巴的云技术能大大提高奥运会的品质。

他表示，这顶合资将有助于阿里巴巴在成为“全球性企业”的路上再跨进一步。

协议亦包括2024年的奥运会。(完)