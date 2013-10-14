阿里巴巴以在线市场改变中国零售业

路透杭州10月14日 - 阿里巴巴集团计划2020年前投入160亿美元建设物流与支持设施，改造中国零售产业。该计划将开辟中国庞大的内部市场，并把触角伸向数亿潜在新顾客。

如果进行首次公开招股(IPO)，将给阿里巴巴额外带来150亿美元左右的资金。凭借这样的财力，阿里巴巴和快递公司以及人寿保险公司等伙伴，将大量投资，改造中国脆弱的供应链和建立新的大数据中心，以处理海量的消费者信息。

阿里巴巴自称为变革的催化剂。它的计划也给零售业同业创造了机会，这些对手将来也可能咬掉它的一些业务。通过鼓励零售商更加擅于利用互联网，并在全球各地建立商品配送网络，阿里巴巴正在向实体零售商展示，如何在不依赖其实体店铺的情况下在网络空间实现成长。

国美电器(0493.HK)、海尔电器(1169.HK)和周大福(1929.HK)都已涉足电子商务，都在阿里巴巴网站上开设了网店，且借助阿里巴巴造成的声势，都获得了回报。

阿里巴巴集团CEO陆兆禧表示，阿里巴巴预期把其网站上的交易规模扩大到将近三倍，2016年达到大约3万亿元人民币(4,900亿美元)，超越沃尔玛(WMT.N)并成为全球最大的零售网络。

阿里巴巴集团从其杭州总部向零售商发出的信息很简单：适应或者死亡。

“不愿意转变的老企业将被竞争淘汰，”阿里巴巴首席战略官曾鸣称，“传统零售商现在大多知道了，不转到线上，他们剩下的时间就有限了。”

据分析师预测，五年之内，电子商务在中国整体零售销售中占比将达到20%，去年还只有6%。

“市场是巨大的，而大部分的零售增长和最快的增长，将是在电子商务上面，”玛睿市场研究的董事经理人Boaz Rottenberg称，“看一下整个消费者支出，你会发现很大的部分是线上业务，相比其他国家比例非常高。”

浏览中国网络零售的图表，请点选(r.reuters.com/dan73v)

**新的层次**

阿里巴巴计划通过数据来评估供需，找准投资资源该向哪儿分配，以及如何最好地投递淘宝和天猫上交易的货品。淘宝和天猫交易产生的包裹投递数量，在中国去年56.9亿件的总数中占到了30亿件。

借助物流与数据，阿里巴巴的目标是在货物送达速度和面向人群上做到最好。它也在打造一个金融服务网络来推动电子商务，买家在这上面支付货款，而企业和个人可以在那里取得贷款。

“阿里巴巴有责任把电子商务市场发展壮大。通过打造物流和支持体系，从而转变整个零售行业，将其带到另一个层次，”Gartner的分析师Praveen Sengar说。

电子商务是阿里巴巴的独特定位。其成立于1999年，并从小型企业对企业电子商务(B2B)网站发展起来。该集团创始人、前任执行长马云能与政府高层说得上话，去年曾与总理李克强会晤两日讨论中国私营企业的未来。

阿里巴巴击退了国外竞争对手，掌控中国电子商务市场，根据Bain & Co，目前该集团控制这个市场的逾四分之三份额，而这个市场每年预计增长32%直到2015年。由于中国网络人口不到总人口的一半，因此存在巨大的增长潜力。传统及互联网零售商竭力伸入广袤的偏远地区，这些地区基础设施落后，互联网普及率仅为28%。

“我们正在中国首创一个真正全国性、跨地区的单一市场。我们正在解放它的消费力，”阿里巴巴副总裁李俊凌表示。

**风险**

其他零售商正在积极抓住商机。

海尔的电子商务营收今年上半年跳增近六倍至6.33亿元人民币(1.034亿美元)，或占总体营收的2%；苏宁云商集团(002024.SZ)电子商务业务同期增长一倍至106亿元人民币。国美线上营收目前占到上半年总营收270亿元的5-6%。

“消费者将开始要求更好的用户体验，卖场和品牌网站都必须要在竞争中避免同质化，”Forrester亚太地区副总裁Andrew Stockwell称，“品牌，尤其是高端和利润率较高的产品，将倾向于客户在他们自己的网站上购物。”

绕开阿里巴巴服务的企业将把更多获利用在交易、掌握客户数据和控制整体客户体验上。

国美认为，阿里巴巴的计划改善了传统零售商和电子企业的物流情况。“零售的关键是供应链，供应链和物流网络要花费数年建立，我们用了20年的时间，”发言人Helen Song表示，“国美面临的压力不是来自电子商务，而是实际上我们自身的情况不够完善。”

阿里巴巴并不是投资物流和数据服务的唯一一家电子商务公司。

JD.com，又称京东，占据中国企业对个人电子商务(B2C)市场近五分之一的份额，其快递服务可以在24小时内将其高价值产品送至大城市客户手中。Forrester Rearch副总裁王平表示，这是京东胜过阿里巴巴的一个优势；阿里巴巴主要出售低成本商品。

“(阿里的计划)不错，很吸引人，而且很宏大，但京东现在在很多城市有了24小时送达的服务，”王平称，不过他也表示，在京东等企业的压力之下，阿里巴巴的努力可能更多是关于当前亟需的用户体验改善。

**数据庞大**

阿里巴巴认识到，要扩展其电子商务业务，要做的不只是电子商务。

通过其大范围的产品种类，用户可以在网上购物，并通过支付宝(Alipay)将储蓄用于投资基金；企业可以获取贷款，公司和地方政府可以借助阿里巴巴的云计算服务存储数据。阿里巴巴还拥有在线购物搜索引擎、移动操作系统、互联网电视机顶盒、数字化地图服务，以及中国人气最旺的微博服务--新浪微博(Sina Weibo)(SINA.O)的18%股份。

源自这些业务的数据对于阿里巴巴来说至关重要。

阿里巴巴在中国建有三个数据中心，一天内就可以处理超过1PB数据--这是存储全美国人口DNA数据所需容量的三倍。

“整合用户数据很有价值，”阿里巴巴的曾鸣表示，“对于如何运用科技的力量来真正推动中国经济转型，我们具有独特的理解。”(完)

(编译/审校 张涛/隋芬/王翔琼/朱晓军/侯向明/李春喜/张荻)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。