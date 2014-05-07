表格：阿里巴巴与互联网和电子商务巨头之对比

路透旧金山/北京5月6日 -中国电子商务巨头阿里巴巴IPO-ALIB.N周二正式提交首次公开发行(IPO)招股说明书，让投资者得以更清楚地了解公司规模和成长情况，而且或将成就历史上规模最大的科技企业上市案。 以下为阿里巴巴与主要互联网和电子商务竞争对手之对比： 阿里巴巴 Facebook 谷歌 营收(亿美元) 65.11* 78.7 598.3 2013年增速 57% 55% 19% 用户数(亿) 2.31 13 -- 每用户营收(美元) 27.24* 2.14 -- 员工数 20,884 6,337 47,756 市值(亿美元) 1,510 1,502.1 3,500 市销率(P/S) 18.99 19.1 5.85 阿里巴巴 亚马逊 eBay 营收(亿美元) 65.11* 744.5 160 2013年增速 57% 22% 14% 用户数(亿) 2.31 2.37 1.28** 每用户营收(美元) 27.24* 125 314.14 成交总额(GMV)(亿美元) 2,480 1,210 833.3 员工数 20,884 117,300 33,500 市值(亿美元) 1,510 1,427 645.7 市销率(P/S) 18.99 1.94 4.03 注：1.除市值和市销率外，阿里巴巴的所有数据均来自招股说明书；其他公司的数据来自官方文件和分析师估测。 2. *为截至12月31日的九个月业绩。 3. **剔除PayPal用户，其中许多亦为eBay用户。(完) (编译 王兴亚；审校 白云) 路透全新邮件产品服务--“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。