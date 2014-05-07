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中国财经 | 2014年 5月 7日 星期三 08:54 BJT

表格：阿里巴巴与互联网和电子商务巨头之对比

路透旧金山/北京5月6日 -中国电子商务巨头阿里巴巴IPO-ALIB.N周二正式提交首次公开发行(IPO)招股说明书，让投资者得以更清楚地了解公司规模和成长情况，而且或将成就历史上规模最大的科技企业上市案。
    
    以下为阿里巴巴与主要互联网和电子商务竞争对手之对比：
    
                         阿里巴巴     Facebook     谷歌
    营收(亿美元)          65.11*        78.7       598.3            
    2013年增速              57%          55%         19%
    用户数(亿)             2.31           13          --
    每用户营收(美元)      27.24*        2.14          --
    员工数               20,884        6,337      47,756
    市值(亿美元)          1,510      1,502.1       3,500
    市销率(P/S)           18.99         19.1        5.85
                          阿里巴巴      亚马逊      eBay
    营收(亿美元)          65.11*       744.5         160
    2013年增速              57%          22%         14%
    用户数(亿)             2.31         2.37        1.28**
    每用户营收(美元)      27.24*         125      314.14
    成交总额(GMV)(亿美元) 2,480        1,210       833.3 
    员工数               20,884      117,300      33,500
    市值(亿美元)          1,510        1,427       645.7 
    市销率(P/S)           18.99         1.94        4.03
    
    注：1.除市值和市销率外，阿里巴巴的所有数据均来自招股说明书；其他公司的数据来自官方文件和分析师估测。
        2. *为截至12月31日的九个月业绩。
        3. **剔除PayPal用户，其中许多亦为eBay用户。(完)

    
 (编译 王兴亚；审校 白云)

    
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