阿里巴巴完成超额配售 IPO规模达250亿美元创全球最大

路透香港9月22日 - 中国电商巨头阿里巴巴(BABA.N)和股东额外出售更多股票后，其首度公开上市(IPO)规模达到250亿美元，名列全球最大，承销商共获得超过3亿美元佣金。

此项承销费金额相当于融资额的1.2%，阿里巴巴将支付其中1.218亿美元的承销费。根据美国证券交易委员会(SEC)周一的文件显示，出售股权的股东支付另外的1.786亿美元。

阿里巴巴IPO需求强劲，最初募得218亿美元，阿里巴巴股价周五首日挂牌即大涨38%。根据一位直接知悉内情的消息人士说，这使得承销商行使超额配售权，追加售出4,800万股。

这也说明阿里巴巴IPO规模已经超越先前中国农业银行(601288.SS)在2010年创下的全球记录221亿美元。

根据招股说明书，阿里巴巴同意根据承销商行使的超额配售权，额外发售2,610万股、雅虎(YHOO.O)将增售1,830万股，两家公司将因此分别再获得18亿美元和12亿美元。

创始人马云也同意根据超配权的安排再出售270万股持股，共同创始人之一蔡崇信同意增售902,782股。

消息人士不愿具名，因超额增售股票细节尚未对外正式公布。

阿里巴巴对此拒绝置评。

花旗集团(C.N)、瑞信集团CSGN.VX、德意志银行(DBKGn.DE)、高盛(GS.N)、摩根大通(JPM.N)和摩根士丹利(MS.N)共同担任这次IPO的簿记行。

罗斯柴尔德(Rothschild)为阿里巴巴IPO的独立财务顾问。

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(编译 李婷仪 审校 白云)

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