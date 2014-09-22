执行超配权后阿里巴巴IPO规模全球最大--消息人士

路透香港9月22日 - 直接了解交易的知情人士周一表示，阿里巴巴(BABA.N)及其部分股东又卖出4,800万股，从而使其首次公开发行(IPO)规模达到250.3亿美元，成为全球最大规模IPO。

上周五首日上市时阿里巴巴股价飙升38%，投资者争相购买。

阿里巴巴和一些股东在上周的公开发行中最初卖出3.201亿股美国存托股份(ADS)，定价68美元。根据招股证明书，承销商拥有选择权，可发售更多来自阿里巴巴、雅虎(YHOO.O)和阿里巴巴创始人马云及Joe Tsai的股票。

消息人士拒绝透露身份，因超额配售细节尚未正式公布。阿里巴巴在香港的代表没有立即回复就超额配售置评的请求。(完)

(编译 王颖；审校 张涛)

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