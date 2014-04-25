阿里巴巴两创始人以期权成立公益基金 规模约30亿美元

今年中国汽车销售将呈稳中趋缓 因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月25日 -中国大型互联网企业--阿里巴巴集团的两位创始人，即董事局主席马云和副主席蔡崇信将会成立个人公益信托基金，基金来源于他们在集团拥有的期权，总体规模为阿里巴巴集团总股本的2%。
阿里巴巴集团未宣布该基金的确切规模。若以目前分析师对阿里巴巴集团的估值1,500亿美元计算，该基金的规模约30亿美元。
阿里巴巴官方微博周五称，该基金将着力于环境、医疗、教育和文化领域，地域涉及中国内地、香港和海外。
马云指出，“我们同时希望，身处其中的天更蓝、水更清、身体更健康、思想更阳光。我对中国的环境、医疗和教育现状特别关注。坦率的说，担忧和抱怨已经无济于事，我们希望能做点事，去帮助、解决和完善。”
2010年，阿里巴巴集团已承诺，拿出公司每年营收总额的0.3%，投入到阿里巴巴公益基金。该基金由集团的员工和社会志愿者进行管理，关注焦点为水和空气。
在马云设立个人公益基金前，他在去年5月宣布，将其持有云锋基金股权收益全部捐献给阿里巴巴公益基金。马云夫妇去年9月还加入生命科学突破奖基金，每年将给该基金会捐助300万美元。（完）
(发稿 林琦; 审校 林高丽)
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