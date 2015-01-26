马云称不担心中国经济增长放缓

路透瑞士达沃斯1月23日（记者 Nadia Damouni） - 阿里巴巴(BABA.N)董事局主席马云在政经界领袖云集的达沃斯世界经济论坛上称，不担心中国经济增速放缓。

“如果中国仍保持9%的增速，那就一定有问题了。你将永远看不到蓝天，看不到质量。中国应当注重经济质量，”马云说。

上周二出炉的政府数据显示，2014年中国GDP增长7.4%，为24年来的最低增速。

此前，中国经济曾连续很多年一直保持两位数增速，中国因此成为全球第二大经济体，众多民众也摆脱了贫困。

但在经济快速增长的同时，也出现了环境污染严重、收入分配不公、不良债务攀升等问题，决策者因此改弦易辙，放弃不计成本追求经济高增长的政策。

本周路透的一篇分析报导显示，中国消费者在限制在非必需品上的支出，有迹象显示选择价格低廉产品的消费者日渐增多。

Wedbush Securities分析师Gil Luria称，阿里巴巴没什么可担忧的，因为中国经济增长放缓主要是受其他经济部门影响。

“拖累中国经济放缓的并非消费。中国经济增长减速，更多的是因为投资下滑，”Luria说。

“中国消费者消费能力看起来仍很强大，而且消费者群体也在不断壮大。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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