阿里巴巴调整与支付宝母公司协议 并出售小企业贷款业务

石药集团考虑分拆新诺威于国内上市 有关申请已获备案登记
路透香港4月18日 - 中国制药商--石药集团有限公司周二称，该公司考虑分拆新诺威于国内证券交易所上市，有关申请已获备案登记。
路透旧金山8月12日 - 中国电商巨头阿里巴巴集团IPO-BABA.N周二提交的修改后文件显示，该集团调整了与支付宝母公司之间达成的协议内容，若支付宝被出售或上市将有望获得更大收益。
将于今年稍晚在纽约上市的阿里巴巴还同意把中小企业贷款业务售予支付宝母公司，即小微金融服务集团，作价5.18亿美元现金。
阿里巴巴在提交的文件中称，该交易在8月12日经过了修改，先前版本的协议于2011年达成。(完)
(编译 徐文焰；审校 李婷仪)
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路透上海/北京4月18日 - 两位了解情况的消息人士表示，中国计划今年下半年在上海推出原油期货合约，为这个在一个月前还曾考虑搁置的期货合约注入新活力。
路透上海/北京4月18日 - 人民币兑美元即期周二先抑后扬，尾盘小幅收升。交易员称，市场预期本周会有大量油盘购汇，上午多家自营纷纷囤货，汇价一度稳定在6.89附近；但油盘并未出现，尾盘时段自营大量结汇清理囤货，致汇价转为收升。