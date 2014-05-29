阿里巴巴将披露28名合伙人的身份--报导

路透5月28日 - 华尔街日报援引熟悉情况的消息人士称，中国电子商务巨头阿里巴巴将在最新的首次公开发行(IPO)申请文件中，披露公司28名合伙人的身份。

由于阿里巴巴与众不同的公司治理架构，所有28名“湖畔合伙人”的身份一直是外界猜测和争论的焦点。这28人在1999年共同创立了阿里巴巴。

根据公司的内部章程，合伙人在公司IPO后仍将牢牢掌握公司的控制权，因为他们有权提名董事会的多数人选。

这一规定是阿里巴巴与香港证交所的争议核心，因为港交所不允许上市公司赋予特定股东特别的权力，而这一争议最终促使阿里巴巴决定转而去纽约上市。

阿里巴巴握有中国电子商务市场80%的份额，预计今年IPO的筹资规模将超过150亿美元，从而有望成为科技企业历来最大规模的上市案。

该公司向美国监管机构表示，计划将董事人数从目前的四人增加至九人。华尔街日报周三报导称，阿里巴巴会在即将提交的申请文件中披露新增董事的身份。

阿里巴巴周三拒绝就该报导置评。

到目前为止阿里巴巴仅披露了两名合伙人的持股比例：公司主要创始人马云持有8.9%；联合创始人、集团董事局执行副主席蔡崇信持有3.6%。

雅虎(YHOO.O)和软银(9984.T)分别持有阿里巴巴22.6%和34.4%全面稀释后的股份。(完)

(编译 徐文焰; 审校 李春喜)

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