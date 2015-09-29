企业结盟：阿里巴巴及蚂蚁金服向印度移动支付平台Paytm扩大注资

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透上海9月29日 - 中国电子商务巨头阿里巴巴 和旗下的金融服务公司蚂蚁金服对印度最大移动支付和商贸平台Paytm扩大注资，并称这是战略投资。
阿里巴巴和Paytm周二发布联合声明公布了该交易，但没有透露交易涉资多少，以及阿里巴巴获得多少股份。
蚂蚁金服2月份购买了Paytm母公司One97 Communications的25%股份，知情人士称涉资超过5亿美元。
6月路透报导，两名消息人士称阿里巴巴集团与Paytm就收购股权事宜进行深入磋商。
当时一位直接知情者称，阿里巴巴将在新交易中直接向Paytm投资约6亿美元，这样阿里巴巴与旗下的蚂蚁金服将共同持有大约40%的股份，并使Paytm的估值达到约40亿美元。
周二的声明称，新资金将帮助Paytm扩张在印度的移动商贸和支付系统，还将投资于营销、技术和人才方面。声明称，Paytm钱包目前的用户人数超过1亿，每月交易量超过7,500万宗。
声明称，“投资Paytm将有助于提升阿里巴巴和蚂蚁金服掌握印度快速发展的电商市场和数字金融产业机遇的能力。”(完)
(编译 李春喜; 审校 张明钧)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”