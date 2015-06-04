阿里巴巴影业配股筹近122亿港元 用于未来收购传媒业务

中国将设立国家级无形资产交易平台 开展中国制造2025城市试点--国务院
路透北京1月20日 - 中国国务院周五发布意见称，将加快制度创新，营造包容支持创业创新和推动传统产业提质增效的制度环境。其中包括优化金融支持体系，调整完善创业投资法规政策，激励引导创投机构加大对新创办企业的投入比重；建立健全知识产权质押登记公示系统，研究设立国家级无形资产转让交易平台。
路透香港6月4日 - 中国阿里巴巴集团(BABA.N)旗下阿里巴巴影业(1060.HK)周四公布，拟配售总值近121.8亿港元新股，筹资为未来可能收购传媒方面的投资提供资金。
阿里巴巴影业的声明称，将按每股2.9港元配售总共41.9957亿股新股，配售价较周一收盘价3.62港元折让达19.89%。配售股份分别占公司现有及经扩大后已发行股本的19.96%及16.64%。阿里巴巴的持股量将由60.99%摊薄至50.84%。
该股周二开市前暂停买卖，并将于今天恢复交易。
公司表示，拟将配售所得款项用作一般营运资金用途，并在将来出现传媒方面的投资商机时，为潜在收购提供资金。截至公告日，除先前已披露者外，公司并未确定任何特定收购目标。
阿里巴巴影业4月初表示，与阿里巴巴集团拟就一项可能注资与公司进行初步探讨，当中涉及若干特定的媒体和娱乐资产，包括线上电影售票业务及一个为制作电影和其他媒体内容投资融资的平台。[nL3S0X506C]（完）
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(记者 梁慧仪; 审校 张喜良)
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