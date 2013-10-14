阿里巴巴平安等组建的首家网络保险公司获批开业--报载

路透上海10月14日 - 据上海证券报周一报导，由阿里巴巴IPO-ALIB.N、中国平安(601318.SS)、腾讯(0700.HK)等联手设立的中国首家网络保险公司--众安在线财产保险，已于日前获批开业并完成工商登记。

这家网络保险公司总部设于上海市黄浦区，注册资本金为10亿元人民币。众安在线将突破国内现有保险营销模式，不设分支机构、完全通过互联网进行销售和理赔。

在产品研发上，避开传统车险业务，而专攻与互联网交易直接相关的企业及家庭财产保险、货运保险、责任保险、信用保证保险；目标客户群是互联网经济的参与方，包括互联网平台、互联网服务提供商、电子商务商家、网络购物消费者、社交网络参与者等公司和个人客户。

众安在线之所以备受各方关注，主要有两点：一是夺人眼球的股东背景，阿里巴巴董事长马云、平安董事长马明哲、腾讯董事局主席马化腾，均是叱咤中国商界的风云人物；二是头顶“创新”光环，经营模式、产品研发都是“前无古人”。

报导指出，阿里巴巴是众安在线最大单一股东，持股比例为19.9%；平安和腾讯各持股15%，并列第二大股东；其余约50%的股权则分散掌握在携程(CTRP.O)、优孚控股、日讯网络科技、日讯互联网、加德信投资、远强投资等6家网络科技或投资公司手中。

消息人士透露称，众安在线运营初期或将以股东业务为主。“这些互联网公司本身就有大量的投保需求。”(完）

(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)

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