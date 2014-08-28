阿里巴巴旗下民营银行筹建近尾声 争取9月底前获批--高层

路透上海8月28日 - 中国最大电子商务企业--阿里巴巴集团筹建民营银行仍按计划推进。阿里旗下小微金融服务集团（筹）副总裁俞胜法表示，整个筹备工作已经“差不多了”，近期会正式向监管部门递交所有申请文件，争取在9月底前获得监管层批复。

上海证券报周四并引述俞胜法称，未进入首批三家银监会批准筹建的民营银行之列，并不影响阿里筹建民营银行的工作，一切按既定的时间表进行。

中国银监会主席尚福林7月曾表示，已正式批准三家民营银行的筹建申请，分别是：腾讯(0700.HK)、百业源、立业为主发起人,在广东省深圳市设立深圳前海微众银行；正泰、华峰为主发起人，在浙江省温州市设立温州民商银行，以及华北、麦购为主发起人，在天津市设立天津金城银行。

俞胜法并表示，银行名称、股东名单和持股比例、注册资本、高管人选等暂不便透露。可以确定的是，阿里和万向仍将是主要股东，注册地在杭州。至于经营地域是否会有限制，他表示目前也没有定论，但希望能不受地域限制，因为这符合互联网的属性。

对于未能入围首批获准筹建的民营银行，俞胜法表示，由于阿里所筹建的民营银行是“小存小贷”模式，内部论证和与监管部门沟通都更为复杂；其次，阿里巴巴是一家互联网公司，希望这家银行的运营模式还是以互联网模式为主。这都使得阿里所筹建的民营银行有别于其他银行。

阿里小贷2010年成立，截至今年3月底，已为70余万家小微企业提供了1,900多亿元人民币的信用贷款，户均4万元，不良率在1%左右。

俞胜法表示，未来民营银行会与小贷公司错位发展，小贷公司还是做100万以下的业务，民营银行服务规模更大的客户；小贷公司侧重服务电商用户，民营银行偏重于线上线下都有布局的商家。部分股东也会参与民营银行的筹建，小贷的风控模式也会共享给银行。(完)

(发稿 边竞； 审校 黄凯)

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