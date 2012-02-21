阿里巴巴集团拟私有化ALIBABA.COM

路透上海2月21日电---中国电子商务公司阿里巴巴集团和在港上市的ALIBABA.COM1688.HK周二发布一份联合声明称,阿里巴巴集团提出以每股13.50港元(1.74美元)的价格将ALIBABA.COM私有化,该价格较ALIBABA.COM的60日平均收盘价升水60.4%.

阿里巴巴集团目前持有Alibaba.com的73%股权,而雅虎(YHOO.O)则持有阿里巴巴集团40%的股份.据汤森路透,Alibaba.com剩余27%的股份由公共投资者持有,这包括摩根士丹利(MS.N)、美国先锋集团(Vanguard Group)和Capital International.

据上述递交给香港股票交易所的联合声明,阿里巴巴集团将通过外部资金和内部现金资源来完成此次私有化.

声明还称,根据香港法规,阿里巴巴集团的报价不能再提高.该报价与2007年Alibaba.com首次公开招股(IPO)价格一致.(完)

--编译 王洋;审校 张涛

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