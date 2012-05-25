阿里巴巴网络私有化提议获多数股东赞成--RLPC

路透香港5月25日电---在香港上市的阿里巴巴网络有限公司1688.HK今日表示,阿里巴巴集团以25亿美元将其私有化的计划获得阿里巴巴网络83.8%的股东同意.

该表决结果一如市场普遍预期,令阿里巴巴网络的退市计划更进一步.消息人士表示,退市计划可能在6月27日左右完成.

阿里巴巴集团以每股13.50港元(1.74美元)现金收购并私有化阿里巴巴网络.

与此同时,阿里巴巴集团为私有化阿里巴巴网络进行的30亿美元贷款案浮现出更多细节.该交易的文件和结构有所调整,允许阿里巴巴之後在需要时额外增贷10亿美元.

消息人士称,只要阿里巴巴的债务总额仍为40亿美元,其就可额外进行10亿美元的贷款.额外10亿美元贷款条件可能与原先30亿美元的贷款条件不同.

如稍早报导,阿里巴巴已要求参贷银行通过同意修改後的结构,在6月1日前重新确认贷款承诺.

阿里巴巴5月21日宣布,将以约71亿美元回购雅虎(YHOO.O)所持20%股权.

30亿美元贷款分两部分:A部分10亿美元三年期定期贷款,B部分20亿美元12个月期过桥贷款.消息人士表示,阿里巴巴在与中国国家开发银行和四大银行等几家中国银行讨论融资取代B部分贷款.

消息人士称,B部分175个基点的先付费用只会在额度动用时支付,预计将在阿里巴巴网络摘牌前後动用.预料阿里巴巴届时已安排好那笔中国银行业者的取代性融资,无需动用到过桥贷款.这意味着承贷B部分的银行将得不到费用.

起初的六家委托主办行兼额度分配行包括澳新银行、瑞士信贷、星展银行、德意志银行、汇丰银行和瑞穗实业银行,均已签署30亿美元贷款协议,因而阿里巴巴集团能够完成私有化阿里巴巴网络的相关手续.

该贷款在银团组建阶段获得热烈响应,除六家原始承销商之外,还有14家银行承诺放贷.

如先前报导,阿里巴巴需要63亿美元现金,为71亿美元雅虎交易融资,另外8亿美元将来自向雅虎发行优先股.

阿里巴巴宣布,将通过现金、债务、股权和股权相关的融资等方式筹得需向雅虎支付的63亿美元现金.

A部分利率为伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码450基点,B部分初始利率为LIBOR加码350个基点.过桥贷款利率将在第六个月和第九个月後上调,综合利率为较LIBOR加码481个基点.

两部分贷款的综合利率为较LIBOR加码460个基点,综合平均贷款期限约为1.5年.A部分平均期限是2.5年.

银行受邀分三个层次参贷,可选择参加其中一个部分,或按比例参贷:

承贷3亿美元或更多的银行获得委托主办行兼额度分配行头衔,且分别从A部分和B部分获得300基点和175基点的先付费用.

对三个层次的参贷银行而言,综合先付费用分别为217基点、183基点和150基点;综合的所有资金收益分别相当於604.67基点、582基点和560基点.

若贷款银行仅承诺参与A部分贷款,三个层次银行的所有资金收益分别为570基点、550基点和530基点.

若贷款银行仅参与B部分贷款,三个层次银行的所有资金收益分别为656基点、631基点和606基点.(完)

--编译 王翔琼;审校 蔡美珍

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