阿里巴巴寻求扩展网络电视机顶盒提供的好莱坞节目--彭博

中国力度空前的金融整肃并非空穴来风 目前是整顿改革好时机--新华
路透北京4月30日 - 新华社周日称，力度空前的金融整肃行动并非空穴来风，当前中国金融风险总体可控，但也面临不少挑战。经济稳中向好的态势也为加强监管提供了较大政策空间，目前是整顿秩序、推进改革的较好时间窗口，需要及时抓住。
路透10月22日 - 彭博援引消息人士报导，中国电商巨头阿里巴巴(BABA.N)考虑在美国与内容提供商进行合作，扩展网络电视机顶盒提供的娱乐节目内容。
报导称，阿里巴巴集团管理人员正与内容提供商接触，包括迪士尼(Walt Disney)(DIS.N)、维亚康母(Viacom) (VIAB.O)旗下派拉蒙影业(Paramount Pictures)、美国时代华纳(Time Warner) (TWX.N)旗下华纳兄弟(Warner Bros)、索尼 (6758.T)以及Comcast(CMCSA.O)旗下的环球影业(Universal)。阿里巴巴寻求达成协议，获得在中国转播美国电影电视的权利，或者参与入股。
阿里巴巴管理人员拒绝置评。
知情消息人士告诉路透，阿里巴巴董事长马云下周将在洛杉矶参加WSJDLive科技大会，并将会见数家媒体公司的高管。
阿里巴巴希望不再局限于传统的电子商务，寻求提供更多数字产品，如电影、游戏和电视节目。
自今年初开始，该公司大力推进向中国消费者出售通过其机顶盒播放的娱乐内容；消费者也可以通过机顶盒从阿里巴巴网站购买商品。
7月，阿里巴巴与出品电影《饥饿游戏》的美国狮门娱乐公司(Lions Gate Entertainment)LGF.N签署协议，将在中国合作推出订阅式流媒体服务。
3月，阿里巴巴以8.04亿美元收购文化中国传播集团有限公司的控股权，后者是一家电影和电视节目内容提供商。4月，阿里巴巴和云峰基金共同购得中国在线视频网站优酷土豆18.5%的股权，马云是云峰基金的创始人之一。
3月以来，阿里巴巴已在娱乐业投资超过30亿美元。(完)
(编译 王丽鑫/王兴亚；审校 徐文焰/张荻)
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