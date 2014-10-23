阿里巴巴寻求扩展网络电视机顶盒提供的好莱坞节目--彭博

路透10月22日 - 彭博援引消息人士报导，中国电商巨头阿里巴巴(BABA.N)考虑在美国与内容提供商进行合作，扩展网络电视机顶盒提供的娱乐节目内容。

报导称，阿里巴巴集团管理人员正与内容提供商接触，包括迪士尼(Walt Disney)(DIS.N)、维亚康母(Viacom) (VIAB.O)旗下派拉蒙影业(Paramount Pictures)、美国时代华纳(Time Warner) (TWX.N)旗下华纳兄弟(Warner Bros)、索尼 (6758.T)以及Comcast(CMCSA.O)旗下的环球影业(Universal)。阿里巴巴寻求达成协议，获得在中国转播美国电影电视的权利，或者参与入股。

阿里巴巴管理人员拒绝置评。

知情消息人士告诉路透，阿里巴巴董事长马云下周将在洛杉矶参加WSJDLive科技大会，并将会见数家媒体公司的高管。

阿里巴巴希望不再局限于传统的电子商务，寻求提供更多数字产品，如电影、游戏和电视节目。

自今年初开始，该公司大力推进向中国消费者出售通过其机顶盒播放的娱乐内容；消费者也可以通过机顶盒从阿里巴巴网站购买商品。

7月，阿里巴巴与出品电影《饥饿游戏》的美国狮门娱乐公司(Lions Gate Entertainment)LGF.N签署协议，将在中国合作推出订阅式流媒体服务。

3月，阿里巴巴以8.04亿美元收购文化中国传播集团有限公司的控股权，后者是一家电影和电视节目内容提供商。4月，阿里巴巴和云峰基金共同购得中国在线视频网站优酷土豆18.5%的股权，马云是云峰基金的创始人之一。

3月以来，阿里巴巴已在娱乐业投资超过30亿美元。(完)

(编译 王丽鑫/王兴亚；审校 徐文焰/张荻)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。