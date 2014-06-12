《阳歌专栏》阿里巴巴与不同行业企业共舞

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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**阿里巴巴与不同行业企业共舞**
阿里巴巴一直都是关注焦点，但这些日子该公司制造新闻的兴致有所失控，表明其并购战略看起来不仅日益过度而且还缺乏重点。或许可以将这段时期的阿里巴巴比作胃口突然大好、看到什么就扫荡的某种生物。这就是我看了关于该公司的三则消息后的感觉，这三则消息分别涉及网络浏览器、电动汽车及电商服务。
第一项也是最大的交易--阿里巴巴将收购其余尚未持有的UC浏览器（UCWeb）股份，第二项交易是阿里巴巴部分持股的房地产公司将与特斯拉(TSLA.O)合建几十个新的电动汽车充电设施。第三项交易是西班牙零售巨头--Zara母公司Inditex宣布计划进驻天猫。
先从UC浏览器的交易看起，这项交易与阿里巴巴年初收购高德导航AMAP.O类似。在这两项交易中，阿里巴巴先是购买目标公司的大部分股权，然后再完全收购，每项交易价值超过10亿美元。在UC浏览器的交易中，阿里巴巴将收购前者三分之一股份，交易金额不明。
阿里巴巴去年通过两项不同的交易，收购了UC浏览器66%的股份，涉及金额共计近7亿美元。这暗示UC浏览器价值仅略高于10亿美元。不过，有报导援引一份内部备忘录称，UC浏览器高层称公司价值要比这高许多。
UC浏览器是中国最受欢迎的移动浏览器之一，受到一些推进移动战略的互联网公司的青睐。该公司董事长俞永福曾回绝了此类交易，但他显然意识到在快速整合的互联网行业，要想让公司保持独立并非易事。尽管俞永福可能没有太多选择，但阿里巴巴是否是最佳选择，仍是个有待商榷的问题。
再来看看第二项与阿里巴巴相关的交易。有消息称，特斯拉与中国银泰投资有限公司签署合作协议，将建设40个特斯拉专用充电车位，遍及北京、杭州、成都等30多个城市的商业百货门店和地产项目中。特斯拉4月向中国车主交付首批电动汽车后，也在与其他企业合作建设充电设施。
阿里巴巴近期曾以7亿美元，收购了银泰集团旗下银泰百货(1833.HK) 10%的股份，因此与这项交易没有直接关系。我怀疑阿里巴巴没有直接参与这项交易，但银泰集团可能征求过马云的意见。对于阿里巴巴收购银泰百货的交易，我其实不是很看好，但不同的是，银泰集团与特斯拉的合作看起来既有侧重点，又合乎逻辑。
最后来看看Zara母公司Inditex进驻天猫一事，这其实不算大消息，因为已经有许多国际大型零售商陆续进驻天猫。不过，鉴于Inditex是全球最大的时装零售商，而且还大举投资在中国设立实体零售网络，此举还是很有意义，再次证实了电商对在华零售商的重要性；另外，鉴于阿里巴巴今年晚些时候将启动IPO，这对天猫而言也是不错的补充。
一句话：阿里巴巴收购UC浏览器股份，表明其日益缺乏重点的并购战略还在继续；Zara母公司进驻天猫，对后者而言是一个很大的象征性胜利。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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