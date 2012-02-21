阿里巴巴第四季净利逾两年来首次下跌

受全球经济疲弱和中国出口放缓拖累，中国最大的B2B电子商贸网站--阿里巴巴网络有限公司去年第四季度净利按年下跌6%，为九个季度以来的首次下跌。

* 第四季度净利同比跌6%,符合市场预期

* 创下九个季度以来的首次下跌

* 投资新业务短期内将对盈利带来不利影响

路透香港2月21日电---受全球经济疲弱和中国出口放缓拖累,中国最大的B2B电子商贸网站--阿里巴巴网络有限公司1688.HK去年第四季度净利按年下跌6%,为九个季度以来的首次下跌.

阿里巴巴周二并展望称,对新业务持续的投资,短期内会对财务表现和盈利预见度带来不利影响.

"全球经济的不确定性估计在2012年还会持续,而中国经济增长可能会随着国际贸易下降和冷却房地产措施而出现放缓.在目前复杂的宏观环境下,我们相信环球和中国国内的经济所面对的挑战将会持续."公告称.

阿里巴巴第四季净利为3.86亿元人民币,据汤森路透I/B/E/S数据,市场原本预估净利为3.73亿元.该公司2010年第四季净利为4.1亿元.

其2011年度净利则为17.13亿元,同比增长16.6%;每股基本盈利为0.41港元.

阿里巴巴称,公司今年将继续专注提升业务模式和搭建高质量且诚信的电子商务平台,"我们会继续投资在一些新业务如全球速卖通和良无限,及与效果挂钩的服务上,它们都是我们未来增长的潜力."

良无限为中国制造商提供供应链服务,全球速卖通则是融合订单、支付、物流于一体的外贸在线交易平台.

去年,阿里巴巴加大了打击欺诈行为、确保用户信息真实性,以及改善诚信安全措施的力度,这些措施减慢了会员数目的增长.

截至2011年底,阿里巴巴的国际交易市场及中国交易市场合计新增1,450万名注册用户及超过140万个企业商铺.

阿里巴巴自2月9日起停牌,以待澄清一项涉及该公司控股股东的交易揣测.停牌前,今年该股已累计上涨逾15%.

香港经济日报此前报导称,中国电子商务公司阿里巴巴集团拟以每股13.5港元的价格,提出收购阿里巴巴股东持股,并进行私有化,预计交易涉资逾180亿港元.该报导并称,阿里巴巴的要约价处於草拟阶段,仍存变数.(完)

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--记者 黄运涛; 审校 张喜良

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