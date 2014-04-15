阿里巴巴去年第四季营收大幅增长66%

中国推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中--总理
路透北京4月28日 - 中国国务院总理李克强近日称，振兴实体经济必须加快新旧动能转换、走转型升级之路，央企要当好排头兵，紧扣国家重大战略需求和推进“中国制造2025”，优化资源配置，推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中。
路透旧金山4月15日 -阿里巴巴IPO-ALIB.N在关键的第四季营收增长加速，为公司倍受关注的首次公开发行(IPO)带来喜讯。
中国最大的互联网公司阿里巴巴在2013年第四季的营收大幅增长66%，至30.6亿美元。阿里巴巴计划在今年IPO中筹资最多160亿美元，公司估值可能超过1,400亿美元。
阿里巴巴曾经历几个季度增长放缓，因其火热的扩张速度降温，在7-9月的季度增速录得三个季度来最慢。
持有阿里巴巴24%股权的雅虎在周一公布的首季业绩中顺带发布了阿里巴巴的业绩。阿里巴巴期内净利增长一倍，至13.6亿美元。
阿里巴巴营收急升，扶助提振雅虎股价在盘后大涨8%，尽管雅虎公布季度营收仅小幅增长。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京4月28日 - 中国国务院总理李克强近日称，振兴实体经济必须加快新旧动能转换、走转型升级之路，央企要当好排头兵，紧扣国家重大战略需求和推进“中国制造2025”，优化资源配置，推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中。
路透香港4月28日 - 中国民营投资公司--中国民生投资有限公司周五称，在香港发起成立规模为150亿美元的“一带一路”海外投资基金，目前已获得10多间机构参与。
路透香港4月28日 - 中国鞋履零售商--百丽国际周五宣布，私募基金高瓴资本及鼎晖投资牵头的财团提出现金要约并私有化公司的建议，每股收购价6.3港元；该交易对百丽国际估值约为68亿美元（约531亿港元）。