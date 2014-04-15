阿里巴巴去年第四季营收大幅增长66%

路透旧金山4月15日 -阿里巴巴IPO-ALIB.N在关键的第四季营收增长加速，为公司倍受关注的首次公开发行(IPO)带来喜讯。

中国最大的互联网公司阿里巴巴在2013年第四季的营收大幅增长66%，至30.6亿美元。阿里巴巴计划在今年IPO中筹资最多160亿美元，公司估值可能超过1,400亿美元。

阿里巴巴曾经历几个季度增长放缓，因其火热的扩张速度降温，在7-9月的季度增速录得三个季度来最慢。

持有阿里巴巴24%股权的雅虎在周一公布的首季业绩中顺带发布了阿里巴巴的业绩。阿里巴巴期内净利增长一倍，至13.6亿美元。

阿里巴巴营收急升，扶助提振雅虎股价在盘后大涨8%，尽管雅虎公布季度营收仅小幅增长。(完)

(编译 利棣儿；审校 李军)

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