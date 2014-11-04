阿里巴巴财报公布在即 期权市场准备迎接股价大幅波动

阿里巴巴2014年9月19日在纽约证交所上市的图片。 REUTERS/Lucas Jackson

路透纽约11月3日 - 中国电商巨头--阿里巴巴集团(BABA.N)股东应该准备好迎接他们还不太多见的场景：市场波动。

周二早上，阿里巴巴将发布季度财报，这是七周前进行重量级的首次公开发行(IPO)后首次发布财报。期权市场定价数据显示，该公司股价本周余下时间料迎来超乎寻常的波动。

据汤森路透对21位分析师的SmartEstimate调查，截止9月的季度，阿里巴巴预计净获利11.7亿美元。据对25位分析师的调查，完全报告获利预计为每股36美分。

“我们认为，阿里巴巴在财报发布后的股价反应，主要取决于管理层对收入增长势头和近期利润率走势的评价，”JG Capital Global Investment Research资深分析师Henry Guo在电子邮件中称。

据一个人气颇高的全球市场交易策略，该股可能在周末前涨向110美元，或跌回95美元下方。这个波动区间根据阿里巴巴股价近期的跨式期权组合(straddle)成本计算得出，预示着周五前股价涨幅或跌幅都有可能达到7%。跨式期权组合就是投资者买入行权价相同的平值卖权和买权。

阿里巴巴股价的30日隐含波动率也在悄然上升，周一达到46.18%，10月初时为36.29%。该指标衡量股价的大幅波动风险。

隐含波动率通常在企业发布财报前上升，因为期权市场开始计入意外情况可能引发的股价波动风险。对阿里巴巴来说，由于其IPO以来的交易时间尚短，局面则更为复杂。

在线经纪商TradeKing资深期权分析师Overby称，对于大规模IPO企业的首次财报，通常隐含波动率都会稍高一些。(完)

(编译 朱晓军；审校 王洋)

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