（修正）阿里巴巴第一季营收增长为三年来最慢 股价重跌

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
(调整正文第七和第八段措辞，澄清：“移动业务营收占中国商业零售总营收的比例”是“移动业务营收占公司的中国电商零售总营收的比例”；“个人电脑交易业务”是“以个人电脑进行的交易业务”)
路透北京8月12日 - 中国最大电子商务公司阿里巴巴(BABA.N)股价跌至纪录低点，之前该公司公布营收增长为逾三年来最慢，因公司将业务更多转向移动设备的策略损及广告营收。
周三公司股价一度下挫8%至71.03美元，仅略高于IPO发行价68美元，市值蒸发将近160亿美元。该股收盘报73.38，下跌5.12%，今年以来跌幅将近30%。
阿里巴巴还宣布40亿美元股票回购计划，在两年时间完成，旨在抵消股票薪酬计划产生的影响。
目前中国经济增速料放缓至25年以来的最低水平。中国周二令人民币贬值，人民币降至近三年来最低点，令投资者更加担心。
阿里巴巴首席执行官(CEO)张勇周三对美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)称，公司在密切关注经济状况，但“对长期增长有信心”。
阿里巴巴目前在将业务从核心在线购物平台扩展开来，以控制网站营收及销售额增速双降的问题。
首席财务官(CFO)武卫在声明中称，“(我们)在把移动流量变成收入方面取得很大进展，移动业务营收占我们中国电商零售总营收的比例首次超过50%。”
不过武卫承认，移动交易业务的利润率仍不及以个人电脑进行的交易业务，而后者的利润率也在下降。
截至6月份三个月的营收增长28%至32.7亿美元，低于汤森路透SmartEstimate所调查的28位分析师的预估均值33.9亿美元。
阿里巴巴平台上的商品交易总额(GMV)增长34%至6,730亿元人民币(1,050亿美元)，亦为逾三年来最低增幅。
Summit Research Partners分析师郭琪在一份报告中称，尽管中长期仍看涨阿里巴巴，但短期并不看好。
郭琪指出，宏观经济环境的低可见性、竞争的加剧以及激进投资带来的持续利润率压力都是负面影响因素。
阿里巴巴周一宣布，将向中国领先的电器零售商苏宁云商(002024.SZ)投资46亿美元，这是该公司迄今向整合在线及实体店购物迈出的最大一步。
该交易将提升阿里巴巴在对手京东(JD.O)所擅长的物流和电器两个领域的竞争力。
截至6月的三个月间，阿里巴巴的非公认会计原则(GAAP)净利润较上年同期增长30%至15亿美元。当季为该公司第一财季。(完)
(编译/审校 郑茵/王丽鑫/刘秀红/白云)
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