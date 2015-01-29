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中国财经 | 2015年 1月 29日 星期四 22:21 BJT

阿里巴巴季度营收不及分析师预估 假日季增长现乏力迹象

路透1月29日 - 阿里巴巴(BABA.N)周四公布季度营收低于分析师预期，表明该公司成长在假日季期间出现放缓迹象。

阿里巴巴12月当季营收增长40%至42.2亿美元，低于汤森路透I/B/E/S调查的分析师预估的44.5亿美元。

不过，未计利息、税项、折旧及摊销之利润率在经历前季度的下跌后出现反弹，从7-9月当季的50.5%回升到58%。(完)

(编译 洪曦; 审校 王洋)

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