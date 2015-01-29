阿里巴巴季度营收不及分析师预估 假日季增长现乏力迹象

中国对美国将中国列入知产保护不力观察名单表示严重关切--商务部
路透北京5月11日 - 中国商务部周四表示，对于美国贸易代表办公室继续将中国列入疑似知识产权保护不力的重点观察国家名单，中国对此表示严重关切。
路透1月29日 - 阿里巴巴(BABA.N)周四公布季度营收低于分析师预期，表明该公司成长在假日季期间出现放缓迹象。
阿里巴巴12月当季营收增长40%至42.2亿美元，低于汤森路透I/B/E/S调查的分析师预估的44.5亿美元。
不过，未计利息、税项、折旧及摊销之利润率在经历前季度的下跌后出现反弹，从7-9月当季的50.5%回升到58%。(完)
(编译 洪曦; 审校 王洋)
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路透布鲁塞尔5月10日 - 欧洲钢铁工业联盟(Eurofer)总裁周三指出，中国对于削减过剩钢铁产能是认真的，但那不表示产量会减少，尤其是未来几季。
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