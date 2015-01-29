阿里巴巴季度营收不及分析师预估 假日季增长现乏力迹象

阿里巴巴12月当季营收增长40%至42.2亿美元，低于汤森路透I/B/E/S调查的分析师预估的44.5亿美元。

不过，未计利息、税项、折旧及摊销之利润率在经历前季度的下跌后出现反弹，从7-9月当季的50.5%回升到58%。(完)