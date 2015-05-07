阿里巴巴季度营收增幅高于预期 CEO陆兆禧将卸任

中国无意通过货币贬值提升竞争力 将审慎有序推资本项开放--外管局长
路透北京5月8日 - 中国外管局局长潘功胜称，中国无意通过货币贬值提升竞争力，人民银行向市场提供外汇流动性，旨在防止汇率超调和“羊群效应”，中国将审慎有序推动资本项目开放，并完善汇率形成机制，增强汇率弹性。
路透5月7日 - 阿里巴巴集团控股(BABA.N)季度营收成长45%，高于分析师预估，因商品交易总额(GMV)跳增。
阿里巴巴的美国存托股份(ADS)盘前跳涨7.5%至86美元。
阿里巴巴周四表示，首席执行官(CEO)陆兆禧将卸任，5月10日起生效，由首席运营官(COO)张勇接任。陆兆禧将继续在董事会担任副主席。
阿里巴巴在3月31日止的季度营收上升至28.1亿美元，高于汤森路透I/B/E/S调查分析师平均预估的27.7亿美元。
阿里巴巴季度获利4.63亿美元，每股0.18美元。扣除特殊项目后，每股盈余0.48美元，高于分析师预估的0.42美元。
阿里巴巴在中国零售市集的GMV跳增40%，至970亿美元。移动GMV持续成长，占总GMV的51%，高于12月季度的42%。
阿里巴巴约三分之二营收仍来自淘宝。
“我们认为阿里巴巴加强防止假货的努力，对该季的GMV产生具体影响，”MKM Partners分析师Rob Sanderson在5月4日报告中称。
阿里巴巴的手机端月活跃用户(MAU)大增77%至2.89亿。整体年活跃买家数量增加37%至3.50亿。
截至周三收盘时，阿里巴巴股价已较去年11月触及的纪录高位120美元下跌逾33%。(完)
(编译 蔡美珍；审校 张若琪)
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