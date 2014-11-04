阿里巴巴将公布上市后首份财报 盈利能力和投资者热情受考验

中国要构建“一带一路”建设保险支持体系 加快保险业国际化--保监会
路透北京4月27日 - 中国保监会周四发布指导意见称，保险业要构建“一带一路”建设保险支持体系，为“一带一路”建设提供全方位的服务和保障；同时加快保险业国际化步伐，推动保险业“一带一路”互联互通。
路透旧金山/北京11月3日 - 阿里巴巴(BABA.N)周二将向华尔街投资者公布首个完整的季度财报，财报数据将受到各方的密切关注：对它怀有希望的人，将会从中寻找支持其高目标股价的依据，而持怀疑看法的人则会寻找不祥的迹象。
自9月以250亿美元创下最大规模首次公开发行(IPO)纪录以来，阿里巴巴的股价一直维持在较发行价高45%的水平。鉴于该公司在中国4,500亿美元电商市场的主导地位，几乎所有券商都给予它“买入”的投资评级。
投资者并不在意阿里巴巴受人诟病的股权结构，批评者认为这给予了管理层过大的决策权，可能有损股东利益。他们也大多暂不评判中国经济放缓对阿里巴巴收入的影响。阿里巴巴的多数收入来自商家的广告支出和交易佣金。
实际上，投资者关注的是阿里巴巴的利润率。该公司的利润率在电商业增长最快，而且远远超过亏损的亚马逊(AMZN.O)等企业。阿里巴巴的预估市盈率超过45倍，就反映出了投资者对该股的乐观看法。
“阿里巴巴的市盈率非常高，为了证明其合理性，他们需要拿出非常强劲的业绩，”Wedbush证券的Gil Luria表示。
虽然大股东雅虎(YHOO.O)每个季度的财报中也会包括阿里巴巴的营收和每股收益等基本数据，但周二将是阿里巴巴在美上市后首次公布完整业绩。
根据汤森路透SmartEstimate访问的21位分析师做出的预估，截至9月的季度净利预计为11.7亿美元。25位分析师平均预测的每股收益为0.36美元。
华尔街将会密切关注阿里巴巴的高速增长是否有放缓迹象。
分析师认为，尽管未来数年阿里巴巴仍可以依赖还处于增长中的国内市场，但由于海外业务很小，该公司若要拓展国际市场将会非常困难。海外市场目前仅占阿里巴巴整体营收的9%左右。(完)
(编译 李春喜 审校 白云/张涛)
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