阿里巴巴第二季营收超出预期 得益于移动销售增长

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透10月27日 - 中国电商巨头阿里巴巴(BABA.N)在线销售收入比预期更高，营收增长胜于分析师预测，因移动购物增长。
公司第二季营收较上年同期增长32%，优胜于预期，即便商品交易总额(GMV)同比增速为逾三年最慢。
阿里巴巴在纽约证券交易所(NYSE)上市股票周二收高约4%，报79.44美元。盘中一度上涨8.4%。
该集团现面临一个难题：尽管高管做出保证，但迹象显示随着中国经济全年增速可能降至25年以来最慢，中国的消费也受到影响。
“中国在线零售与全球相似，迅速向移动设备发展，阿里巴巴走到了移动货币化的转折点，”RBC Capital Markets分析师Mark Mahaney在报告中称。
从阿里巴巴最新的投资可看出，该公司正试图以新型态的线上采购，取代目前销售量增速放缓的线上购物。例如，阿里巴巴以46亿美元投资苏宁云商。
阿里巴巴也斥资35亿美元，成为优酷土豆YOKU.N的唯一拥有者。中国线上视频用户已开始为高清线上串流服务付费。
但阿里巴巴主要营收来源，仍来自中国国内线上购物者的买气，此一业务主要由GMV增长所带动。
最新季度的增长主要来自天猫，其GMV成长56%。而阿里巴巴目前最大的GMV贡献者淘宝仅增长15%，显示出放缓迹象。
分析师不禁要问阿里巴巴高管，是否正在将运营重心由淘宝转向其他部分，但高管目前对此并未透露太多。
根据汤森路透I/B/E/S，阿里巴巴9月30日止的季度营收增长至34.9亿美元，好于分析师预估的34.4亿。
可归属股东的净利达到35.8亿美元，或每股1.40美元。阿里巴巴扣除项目的获利为每股0.57美元，优于分析师预估的0.54美元。
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(编译 王丽鑫/陈宗琦；审校 李婷仪)
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路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。