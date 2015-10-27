阿里巴巴第二季营收超出预期 得益于移动销售增长

路透10月27日 - 中国电商巨头阿里巴巴(BABA.N)在线销售收入比预期更高，营收增长胜于分析师预测，因移动购物增长。

公司第二季营收较上年同期增长32%，优胜于预期，即便商品交易总额(GMV)同比增速为逾三年最慢。

阿里巴巴在纽约证券交易所(NYSE)上市股票周二收高约4%，报79.44美元。盘中一度上涨8.4%。

该集团现面临一个难题：尽管高管做出保证，但迹象显示随着中国经济全年增速可能降至25年以来最慢，中国的消费也受到影响。

“中国在线零售与全球相似，迅速向移动设备发展，阿里巴巴走到了移动货币化的转折点，”RBC Capital Markets分析师Mark Mahaney在报告中称。

从阿里巴巴最新的投资可看出，该公司正试图以新型态的线上采购，取代目前销售量增速放缓的线上购物。例如，阿里巴巴以46亿美元投资苏宁云商。

阿里巴巴也斥资35亿美元，成为优酷土豆YOKU.N的唯一拥有者。中国线上视频用户已开始为高清线上串流服务付费。

但阿里巴巴主要营收来源，仍来自中国国内线上购物者的买气，此一业务主要由GMV增长所带动。

最新季度的增长主要来自天猫，其GMV成长56%。而阿里巴巴目前最大的GMV贡献者淘宝仅增长15%，显示出放缓迹象。

分析师不禁要问阿里巴巴高管，是否正在将运营重心由淘宝转向其他部分，但高管目前对此并未透露太多。

根据汤森路透I/B/E/S，阿里巴巴9月30日止的季度营收增长至34.9亿美元，好于分析师预估的34.4亿。

可归属股东的净利达到35.8亿美元，或每股1.40美元。阿里巴巴扣除项目的获利为每股0.57美元，优于分析师预估的0.54美元。

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