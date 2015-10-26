阿里巴巴第二季财报恐令中国消费者支出前景蒙阴

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透上海10月26日 - 中国电子商务巨擘阿里巴巴(BABA.N)第二季营收增长率可能降至上年同期的一半水准，这减弱了消费者支出将缓解中国经济成长放缓的希望。
中国希望民间消费能接替下滑的出口，试图能重新平衡经济，不再倚赖贸易和政府支出。如今中国经济增速料创25年来最低全年成长率。
但阿里巴巴周二将公布的第二季财报，料令消费者支出益发黯淡的前景蒙阴。2015年上半年消费者支出占中国经济增长的60%。
汤森路透对28位分析师预期的数据分析显示，阿里巴巴截至9月当季营收料为213亿元人民币，较上年同期增加26.7%。上年同期营收增幅为53.7%。
4-6月当季，阿里巴巴平台上的营收及商品交易总额(GMV)增幅均为逾三年来最低。
虽然中国第三季国内生产总值(GDP)增速已放慢至6.9%，不过政府数据显示，今年迄今的零售销售继续增长，增幅超过10%。
在阿里巴巴9月庆祝首次公开发行(IPO)一周年之际，目睹了当月其股价跌至57.20美元的纪录低点。
不过此后股价展开反弹，高于当初68美元的IPO价格。(完)
(编译 戴素萍/孙茉莉; 审校 杜明霞/李婷仪)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。