阿里巴巴第二季财报恐令中国消费者支出前景蒙阴

路透上海10月26日 - 中国电子商务巨擘阿里巴巴(BABA.N)第二季营收增长率可能降至上年同期的一半水准，这减弱了消费者支出将缓解中国经济成长放缓的希望。

中国希望民间消费能接替下滑的出口，试图能重新平衡经济，不再倚赖贸易和政府支出。如今中国经济增速料创25年来最低全年成长率。

但阿里巴巴周二将公布的第二季财报，料令消费者支出益发黯淡的前景蒙阴。2015年上半年消费者支出占中国经济增长的60%。

汤森路透对28位分析师预期的数据分析显示，阿里巴巴截至9月当季营收料为213亿元人民币，较上年同期增加26.7%。上年同期营收增幅为53.7%。

4-6月当季，阿里巴巴平台上的营收及商品交易总额(GMV)增幅均为逾三年来最低。

虽然中国第三季国内生产总值(GDP)增速已放慢至6.9%，不过政府数据显示，今年迄今的零售销售继续增长，增幅超过10%。

在阿里巴巴9月庆祝首次公开发行(IPO)一周年之际，目睹了当月其股价跌至57.20美元的纪录低点。

不过此后股价展开反弹，高于当初68美元的IPO价格。(完)