焦点：阿里巴巴季度营收同比大增59% 激励股价创逾一年高位

路透班加罗尔/北京8月11日 - 中国电子商务巨头阿里巴巴集团(BABA.N)公布自2014年底上市以来的最大营收增幅，提振股价升至逾一年高位。

不过阿里巴巴对于美国证券交易委员会(SEC)调查该公司会计操作一事保持沉默。很长时间以来，该公司一直因为此事遭到批评。

在6月30日止的三个月中，阿里巴巴移动购物业务的营收首次超过个人电脑(PC)端购物，帮助推动公司股价在纽约市场大涨逾5%，至92.10美元的逾一年高位。

“我们从不怀疑我们能够在用户身上发掘更大的价值，”阿里巴巴集团副主席蔡崇信在发布业绩后的电话会议上说。

“营收与商品交易总额(GMV)出现脱节，”蔡崇信说，他提到的GMV是指在阿里巴巴网购平台上的商品成交总金额。

尽管与前些年相比，GMV增长保持较低水准，增长24%至8,370亿元人民币，但阿里巴巴从电商业务中获得了更多收入，其中主要来自广告。

阿里巴巴季度营收达到321.5亿元人民币(48.4亿美元)，较上年跳增59%，创2013年底以来最大增幅。

据汤森路透I/B/E/S，分析师原本平均预估阿里巴巴季度营收为301.7亿元人民币。

阿里巴巴首席财务官(CFO)武卫表示，阿里巴巴的电商交易营收中，来自移动用户的比例首次超过非移动用户，对于这点，一些投资者在阿里巴巴IPO前曾表示过怀疑。

阿里巴巴可归属于股东的净利降至71.4亿元人民币，或每股2.94元，上年同期分别为308.2亿元及11.92元。

然而Wedbush Securities的Gil Luria指出，中国经济增长疲软可能威胁到阿里巴巴。

“如果中国经济放缓...我相信阿里巴巴也无法独善其身。”Luria说。

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虽然第一季阿里巴巴在中国的电商业务强劲，但该公司也正投资其他业务，包括提供云计算服务的阿里云、无人驾驶汽车，及东南亚线上购物。在中国线上零售市场可能面临饱和之际，该公司寄望这些投资最后能成为增长的来源。

尽管部分业务正显现希望--阿里云营收增长156%，不过仅对整体营收贡献仅为4%--但多数都还处于亏损。

蔡崇信还驳斥了对阿里巴巴财务不透明的批评，称公司已经开始按业务部门公布营收，并披露获利方面的更多详细信息。

“我们一直在努力让外界更方便地了解阿里巴巴，”他说。“我们已经提供了有关公司的更多详细信息，以便大家可以更好地分析我们的业务。”

但阿里巴巴曾于6月表示，公司未来将只公布年度GMV数据，这个指标是该公司之前一直着力强调的指标。

之前有消息称，美国证券交易委员会(SEC)正在调查阿里巴巴的会计操作、相关方交易、以及“双十一”购物节的有关数据。

在彭博电视上被问到调查情况时，蔡崇信说没有更新消息。(完)