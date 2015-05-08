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中国财经 | 2015年 5月 8日 星期五 10:00 BJT

阿里巴巴将增加新业务投资--CFO

路透上海/香港5月7日 - 阿里巴巴(BABA.N)首席财务官（CFO）武卫周四称，2016财年公司会继续将部分自由现金流投资到新业务。

武卫在电话会议上称，公司预计新投资支出增速将超过整体营收增速。阿里巴巴之前发布了第四季度和2015财年的财报。

阿里巴巴季度营收同比增长45%，超过分析师预测，得益于商品交易总额大增。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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