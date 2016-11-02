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亚洲 | 2016年 11月 2日 星期三 19:36 BJT

美股业绩：阿里巴巴第二季营收跳增55%，好于分析师预期

路透北京11月2日 - 中国电商巨头阿里巴巴集团控股 周三公布，第二季营收增长55%，好于分析师预期，受助于核心的网上销售以及强劲的媒体和娱乐业务增长。

阿里巴巴截止9月30日的营收为343亿元人民币(50.7亿美元)，汤森路透访问的24位分析师平均预估为339亿元人民币。

归属于股东的每股净利从上年同期的每股8.87元人民币下降至2.97元人民币(0.45美元)，降幅高达67%。(完)

(编译 李春喜 审校 王洋)

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