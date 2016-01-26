阿里巴巴10-12月季度营收料成长26.6% 创最低增幅纪录

路透上海/北京1月25日 - 汤森路透数据显示，中国电子商务巨擘阿里巴巴(BABA.N)季度营收增幅料创下公司历来最低纪录，分析师指出，在经济环境更加不利的情况下，业绩放缓情况将使阿里巴巴与对手京东(JD.O)之间的竞争更趋激烈。

根据汤森路透SmartEstimate对28位分析师的调查，阿里巴巴12月止当季营收预料成长26.6%，这将是阿里巴巴三年半前开始公布此一数据以来的最低增幅。

京东营收料成长47-51%，也同样是京东开始公布业绩以来的最低增速，但相较之下，阿里巴巴仍略逊一筹。

阿里巴巴与京东皆拒绝评论，称目前为财报公布前的缄默期。

京东的主攻客层为中国一线城市的较富裕消费者，在中国经济降温之际，这个策略或许正在奏效。

阿里巴巴首席执行官张勇本月稍早表示，继成功打进中国农村市场及海外市场后，阿里巴巴将把焦点转向北京、上海、深圳及广州等一线城市。(完)