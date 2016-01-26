阿里巴巴10-12月季度营收料成长26.6% 创最低增幅纪录

国海证券公布伪造印章事件处置方案 共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海/北京1月25日 - 汤森路透数据显示，中国电子商务巨擘阿里巴巴(BABA.N)季度营收增幅料创下公司历来最低纪录，分析师指出，在经济环境更加不利的情况下，业绩放缓情况将使阿里巴巴与对手京东(JD.O)之间的竞争更趋激烈。
根据汤森路透SmartEstimate对28位分析师的调查，阿里巴巴12月止当季营收预料成长26.6%，这将是阿里巴巴三年半前开始公布此一数据以来的最低增幅。
京东营收料成长47-51%，也同样是京东开始公布业绩以来的最低增速，但相较之下，阿里巴巴仍略逊一筹。
阿里巴巴与京东皆拒绝评论，称目前为财报公布前的缄默期。
京东的主攻客层为中国一线城市的较富裕消费者，在中国经济降温之际，这个策略或许正在奏效。
阿里巴巴首席执行官张勇本月稍早表示，继成功打进中国农村市场及海外市场后，阿里巴巴将把焦点转向北京、上海、深圳及广州等一线城市。(完)
(编译 蔡美珍；审校 白云)
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期周四震荡大幅收跌，中间价则微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/人民币掉期各期限均有所下行。
路透1月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:19时，1港元=0.88618人民币)