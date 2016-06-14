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中国财经 | 2016年 6月 14日 星期二 18:24 BJT

阿里巴巴预计2017财年营收增长48%

路透香港6月14日 - 中国电商巨头阿里巴巴(BABA.N)周二表示，预计2017财年营收增长48%，之前该公司曾表示，预计2020年之前交易额将几乎翻倍至9,000亿美元以上。

周二稍早，阿里巴巴执行主席马云在投资者会议上表示，公司预计到2036年将拥有20亿消费者，多于2016年的4.23亿名活跃买家。(完)

(编译 王颖；审校 孙茉莉)

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