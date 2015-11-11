阿里巴巴称光棍节交易总额已超越去年的93亿美元（更新版）

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路透北京11月11日 - 中国电商巨头阿里巴巴(BABA.N)周三表示，目前为止，今年双十一“光棍节”的交易总额已经超越去年的93亿美元。

根据市场研究机构国际数据资讯(IDC)指出，阿里巴巴今年光棍节的交易总额有可能高达138亿美元，比去年成长将近50%。

中国第二大电商企业、阿里巴巴主要对手--京东(JD.O)也宣称，接近中午时(0400GMT)就已突破去年光棍节的全天交易额。京东并未提供具体数字。

“阿里巴巴是中国电商市场的龙头老大，因此必须要让人看到真的在保持或扩大地盘，”电讯谘询企业博达公司的董事长Duncan Clark说。

阿里巴巴今年的数字将因关联公司的销售额而获得提振，其中包括实体零售商苏宁云商集团股份有限公司(002024.SZ)。阿里巴巴在8月收购了该公司20%的股权。阿里巴巴的发言人称，只要最终通过网络结算，苏宁的实体店销售额也将计入阿里巴巴的商品交易总量。(完)