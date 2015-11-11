阿里巴巴称光棍节交易总额已超越去年的93亿美元（更新版）

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
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路透北京11月11日 - 中国电商巨头阿里巴巴(BABA.N)周三表示，目前为止，今年双十一“光棍节”的交易总额已经超越去年的93亿美元。
根据市场研究机构国际数据资讯(IDC)指出，阿里巴巴今年光棍节的交易总额有可能高达138亿美元，比去年成长将近50%。
中国第二大电商企业、阿里巴巴主要对手--京东(JD.O)也宣称，接近中午时(0400GMT)就已突破去年光棍节的全天交易额。京东并未提供具体数字。
“阿里巴巴是中国电商市场的龙头老大，因此必须要让人看到真的在保持或扩大地盘，”电讯谘询企业博达公司的董事长Duncan Clark说。
阿里巴巴今年的数字将因关联公司的销售额而获得提振，其中包括实体零售商苏宁云商集团股份有限公司(002024.SZ)。阿里巴巴在8月收购了该公司20%的股权。阿里巴巴的发言人称，只要最终通过网络结算，苏宁的实体店销售额也将计入阿里巴巴的商品交易总量。(完)
(编译 蔡美珍/汪红英；审校 李婷仪/高琦)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。