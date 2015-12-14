阿里巴巴落实以逾20亿港元收购南华早报集团媒体资产

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港12月14日 - 香港出版媒体集团--南华早报集团(0583.HK)周一宣布，将以约20.6亿港元现金代价出售旗下媒体业务予阿里巴巴集团(BABA.N)；公司并拟待交易完成后，向股东派发特别现金股息。
公司的声明，除旗舰报章《南华早报》外，出售协议亦包括杂志、招聘、户外媒体、活动及会议、教育及数码媒体业务。公司预期出售将会录得收益约14.26亿港元，所以资金净额绝大部份将用于支付特别股息，余下用作一般营运资金。
《南华早报》是本地唯一的收费英文报章，创刊于1903年，令人关注在中资的阿里巴巴完成收购后，未来的编采方针会否改变。
南华早报集团表示，相信传统出版业的未来具有不确定性，并相信媒体业务的价值取决于数码媒体的丰富内容及其出版刊物的名誉及威望。公司相信，例如阿里巴巴这类的新媒体运商，很可能将从内容及品牌中挖掘出更大价值。
自2013年2月起，由富商郭鹤年掌控的南华早报集团便因公众持股量不足而一直停牌至今。公司表示，根据董事会对公司主要股东目前立场的理解，其近期并无很快实现恢复卖的可能，因此是次出售业务连同特别股息为股东提供了一个近期难以透过其他方式实现的将其股份部份变现的机会。
马云掌控的阿里巴巴集团近年积极在港收购资产，包括阿里巴巴影业(1060.HK)、阿里健康信息技术(0241.HK)等；而由马云及云锋基金主席虞锋持股的云锋金融，则为瑞东集团(0376.HK)的控股股东。（完）
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(记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
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路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。