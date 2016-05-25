阿里巴巴年报称SEC对其会计操作展开调查 股价大跌近7%

路透5月25日 - 中国电商巨头阿里巴巴集团(BABA.N)表示，美国监管机构正对该公司的会计操作展开调查，以确定是否违反美国联邦法律。这一消息推动该公司股价周三大跌近7%。

阿里巴巴表示，正接受美国证券交易委员会(SEC)的调查。多年来，该公司一直受到增长率及其与关联公司之间关系等问题的困扰。

阿里巴巴周二提交的年报显示，SEC的调查重点在于，该公司与中国几家快递公司拥有的物流企业菜鸟网络的会计操作，以及阿里巴巴在“光棍节”当天的经营数据。该公司在“光棍节”一天的营收比美国“黑色星期五”与“网络星期一”促销活动的营收总和还要高。

中国一些商家质疑，“光棍节”当天的营收是否真如阿里巴巴所称的那么高。

该公司年报中包括菜鸟网络的获利、营收和资产负债数据。公司发言人Robert Christie称，这些数字“就是SEC调查要求获得的那种稳健且透明的信息。”

Christie补充称，不存在其他未披露的SEC调查。

Kynikos Associates的知名空头人士Jim Chanos一直押注阿里巴巴股价会大跌。路透见到的Chanos去年11月在一个会议上发布的报告称，阿里巴巴的递送和仓储基础设施存在风险。

Kynikos称，阿里巴巴似乎通过持有48%的股权控制着菜鸟网络，以权益法合并业绩。菜鸟的业务属于资本密集型，这些资本在阿里巴巴和物流伙伴之间如何分配使用还不清楚。

对冲基金Bronte Capital的经理John Hempton一直在做空阿里巴巴股票。Hempton称，下一个令人提心吊胆的问题是该公司与收购有关的会计操作。

阿里巴巴称，SEC告知该公司此番调查不应被视为已经认定阿里巴巴违反了联邦证券法。阿里巴巴还称正与当局进行配合。

截至周二收盘时，阿里巴巴股价已在过去12个月累计下跌12.3%；周三收盘大跌6.8%至75.59美元。(完)