阿里巴巴入股新加坡邮政 寄望打造全球化物流体系

乐视网预计今年大屏业务将扭亏 为公司净利增加数亿元
路透上海4月21日 - 因资金困局而受高度关注的中国乐视网周五公告，旗下主营大屏业务的乐视致新去年净利润亏损6亿多元人民币，这直接导致了乐视网净利润的下滑，而根据目前乐视致新的增速，预计今年乐视大屏将成功实现扭亏为盈利，体现在业绩上，料将为乐视网净利润增加数亿元。
路透新加坡5月28日 - 中国电子商务巨头阿里巴巴一部门将出资3.125亿坡元(2.49亿美元)收购新加坡邮政(SPOS.SI)少数股权，来帮助打造全球化的电子商务物流业务。
上述企业在联合声明中称，阿里巴巴将在新加坡邮政扩股后收购10.35%的股权。交易完成后，阿里巴巴将成为继新加坡电信(STEL.SI)之后的第二大股东，而后者股权也从此前的近26%降至23%左右。
新加坡邮政一直在提振电子商务营收来帮助抵御邮政业务下滑，该举措帮助公司股价年内迄今上涨了约18%。(完)
(编译 田建华; 审校 王洋)
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路透上海4月21日 - 中国股市沪综指周四收涨0.04%。沪深证交所融资融券余额当日减少29.9亿元人民币，连续第三日下降；两市两融余额为9,312.2亿元。
路透上海4月21日 - 国际清算银行(BIS)最新公布，3月人民币实际有效汇率指数降1.34%至120.43，创30个月新低，上月修正后为降0.97%。