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中国财经 | 2014年 5月 28日 星期三 17:30 BJT

阿里巴巴入股新加坡邮政 寄望打造全球化物流体系

路透新加坡5月28日 - 中国电子商务巨头阿里巴巴一部门将出资3.125亿坡元(2.49亿美元)收购新加坡邮政(SPOS.SI)少数股权，来帮助打造全球化的电子商务物流业务。

上述企业在联合声明中称，阿里巴巴将在新加坡邮政扩股后收购10.35%的股权。交易完成后，阿里巴巴将成为继新加坡电信(STEL.SI)之后的第二大股东，而后者股权也从此前的近26%降至23%左右。

新加坡邮政一直在提振电子商务营收来帮助抵御邮政业务下滑，该举措帮助公司股价年内迄今上涨了约18%。(完)

(编译 田建华; 审校 王洋)

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