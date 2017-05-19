阿里巴巴宣布60亿美元回购计划 但季度获利逊于预期

路透5月18日 - 阿里巴巴集团(BABA.N)周四公布一项至多60亿美元、为期两年的股票回购计划，并公布第四季营收高于分析师预期，但获利低于预期。

阿里巴巴在向电商以外领域扩张，着眼云计算、大数据、娱乐和线下零售等新业务线。公司表示，新股票回购计划将替代现有的回购计划。

阿里巴巴称，新业务线的增长带动截至3月当季总营收增至386亿元人民币(56亿美元)；据汤森路透I/B/E/S，分析师预计为360亿元人民币。

“我们的营收基础现在更为多元化，”阿里巴巴首席财务官武卫称，并表示阿里云计算和娱乐业务当季对增长带来更有大的带动。

不过该公司表示，阿里巴巴对苏宁云商(002024.SZ)投资获得的地税优惠到期，令其纳税增加，导致当季获利受到冲击。

阿里巴巴经调整的每股盈余(EPS)为4.35元人民币(0.63美元)，低于预期的4.48元人民币。

阿里巴巴在周四美股收盘涨0.46%，报121.27美元。

数字媒体与娱乐事业营收劲扬234%至39亿元人民币，反映出与优酷土豆整合之利。阿里巴巴去年10月以35亿美元收购优酷土豆。

阿里巴巴的云业务持续三位数的增长，当季营收22亿元人民币，同比增长103%。

阿里巴巴加快海外扩张脚步，于去年收购东南亚零售网站Lazada。其中还包括新加坡支付体系平台Hello Pay与阿里巴巴自身支付系统支付宝的整合。

过去这一季，阿里巴巴也采取诸多举措扩张在美国的商务平台，并计划于下月举行一项活动，届时料有1,000家美国企业参与。

阿里巴巴董事局主席马云今年稍早曾与美国总统特朗普会面，当时马云承诺在美国创造100万个工作岗位。

阿里巴巴核心电商业务第一季营收增长47%至316亿元人民币，上季为成长45%。

去年阿里巴巴回购约2,700万股，其中大部分是从早期投资者软银(9984.T)手中买回，金额约20亿美元。(完)