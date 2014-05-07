焦点：阿里巴巴切入硅谷投资圈 一窥美国科技业奥秘

撰稿 Gerry Shih

路透旧金山5月7日 -阿里巴巴料将在今夏稍晚亮相美国股市，但对硅谷(矽谷)投资人而言，这家公司早已不陌生。

过去18个月内，这家中国电子商务巨擘已经悄然切入硅谷的投资圈子，买下多家迅速成长的初创企业大量股份并拿下董事席次；有鉴于阿里巴巴挑战亚马逊(AMZN.O)或eBay(EBAY.O)在美国本土的地位只是迟早的事，当阿里巴巴到美国抢地盘时，这些初创企业可望助其一臂之力。

熟悉阿里巴巴美国事业的人士指出，其美国投资团队主管为有线电视业界大亨John Malone的前交易掮客Michael Zeisser，主要买进目标为电子商务、移动及物流相关企业，当中包含线上及线下实体事业。

阿里巴巴对于全球最大消费市场的愿景，一直是产业热烈揣测的话题。曾经与该公司进行讨论的硅谷人士指出，阿里巴巴在美国进行的交易对于成为全球电子零售业者霸主至关重要；目前阿里巴巴处理的网络交易量已经高于亚马逊及eBay的总合。

产业人士称，阿里巴巴在硅谷的收购与日俱增，让公司有机会一窥硅谷各项最先进的科技，洞察这个他们不熟悉的市场，并有助于阿里巴巴在各个合作关系上进行串连。

2003年投资于阿里巴巴的创投公司GGV Capital创办合伙人Hany Nada表示，“他们想要能够了解有哪种技术或趋势在美国成型，或者是否能把这些技术带回本国使用。”

他说，无伦什么时候阿里巴巴要挥军美国，这些投资也可望带来帮助，“他们希望能够藉此减少阻力。”

举例而言，阿里巴巴10月以2.02亿美元买下网络购物业者Shoprunner的39%股权，这是一家标榜两日内送货完成的业者。其针对会员提供的送货服务，和亚马逊与数十家美国零售业者合作推出Amazon Prime形成竞争。一名Shoprunner高管指出，阿里巴巴打算了解美国网络购物、配送基础建设、以及与零售商建立关系，而不直接与亚马逊直接交锋。

ShopRunner策略长Fiona Dias表示，“他们不可能在中国永远增长下去。”

“他们肯定不会被邀请进入亚马逊或eBay的地盘，”她称。“但通过间接方式，他们可以从数以百计大型零售商那里学习并观察。”

过去一年，阿里巴巴的购并速度升温，并拓展至移动终端等领域。主要投资案包括：投资奢侈品电商1stDibs、以2.17亿美元取得移动资讯运营商Tango公司的20%股份、以及投资拼车应用Lyft。

阿里巴巴在这些企业取得少数股权的战术，有别于谷歌或脸书等大型科技企业倾向全资收购新创公司的典型作法。

“他们希望对创新技术有个先期了解，”一位Lyft的风投投资者称。“我认为这些投资并没有对阿里巴巴财务上造成大的影响。”

Benchmark Capital合伙人Mitch Lasky指出，中国企业通常会在其他公司取得10-30%的股份，甚至彼此有点竞争关系的也不例外，从而建立一个联盟网络。他曾经与中国腾讯联手投资，并且曾与阿里巴巴交手过。

Lasky称，“建立一个战略性关系的网络，这对我们来说很特别，但对他们来说很正常。”

另外还有一项政治因素：中国公司通常会特别在意社会大众或监管反对可能影响跨国收购交易的危险。

“他们担心中国公司全资收购美国公司给人的观感，”Lasky指出。“这存在政治成本，即便没有明文列出。”

**“流通货币”**

阿里巴巴对美国市场发展计划十分保密，公司高管私下也对阿里巴巴将正面挑战亚马逊的说法低调处理。不过，熟悉阿里巴巴的人士称，在美国的投资几乎毫无疑问被列为高度优先。

开发移动软件搜索引擎的初创公司Quixey创始人Tomer Kagan称，2012年底，阿里巴巴集团董事局执行副主席兼IPO总策划蔡崇信曾飞往加州，讨论投资Quixey事宜。Kagan在和阿里巴巴代表首次见面后30天内，接受了投资。

3月，蔡崇信向路透表示，IPO让阿里巴巴拥有财力，以股票为更多收购融资。

蔡崇信在一次专访中称，拥有流通货币的帮助很大，阿里巴巴的发展将紧紧围绕着核心业务电子商务。

迄今为止，阿里巴巴的投资都源自一个紧密的重要人脉网络。雅虎联合创始人杨致远2005年牵头谈判雅虎投资阿里巴巴，Tango知情人士称，Tango就是去年由杨致远向阿里巴巴高管推介牵线。

亿万富豪Michael Rubin持有Fanatics和Shoprunner的部分股权，而Rubin又与阿里巴巴的股东--软银社长孙正义交情不浅。Kagan称，将阿里巴巴介绍给Quixey的是风险投资公司GGV Capital，GGVCapital长期在中国活动，曾在2003年投资阿里巴巴。

Kagan认为，阿里巴巴会给Quixey几年的独立发展空间。不过他也提到阿里巴巴2009年投资的中国移动搜索公司UCWeb。这原本看似是一笔被动投资，直到上周UCWeb和阿里巴巴宣布建立合资企业，在25亿美元的中国移动搜索市场挑战百度的霸主地位。

“他们会设计的五年计划就像这样，”Kagan称，“他们极有战略眼光，极有耐心。”(完)

(编译 张明钧/石冠兰/朱晓军；审校 王洋/蔡美珍)

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