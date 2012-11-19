阿里巴巴集团拟投资新浪微博--报载

路透上海11月19日电---第一财经日报周一报导,中国最大电子商务公司阿里巴巴集团拟投资入股新浪(SINA.O)微博,但不会控股,入股比例约在15%-20%.

报导引述阿里巴巴集团内部人士透露,阿里巴巴集团对新浪微博的投资洽谈已步入尾声,对新浪微博的估值为30亿美元.

一位新浪中层亦向该报证实,阿里巴巴与新浪微博的确就投资事宜进行过多次洽谈.

报导还援引一位资深媒体人士分析称,这一方面缘于新浪微博未来独立上市需要注入外部的战略投资;另一方面,在腾讯投资"美丽说"之後,新浪微博已成为阿里巴巴外部流量为数不多的可布局棋子.

阿里巴巴集团旗下拥有淘宝、支付宝、天猫等多个独立事业群.在最近一轮融资中,集团的估值已达400亿美元.(完)

--发稿 边竞; 审校 林高丽

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