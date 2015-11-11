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亚洲 | 2015年 11月 11日 星期三 09:37 BJT

“双11”第一个小时阿里巴巴创下逾39亿美元商品交易总额

路透11月11日 - 电商巨头阿里巴巴集团 称，“双11”第一个小时内阿里巴巴录得逾39亿美元商品交易总额（GMV）。

去年“双11”该数字为20亿美元。

阿里巴巴称，近1.3亿用户访问了淘宝，超过了2014年“双11”启动前几个小时创下的高峰客流量。第一个小时内通过手机购物的消费者超2,700万，头八分钟内通过支付宝支付的GMV超10亿美元。

阿里巴巴称，通过支付宝支付的移动端GMV占总GMV的72%。（完）

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