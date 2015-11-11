“双11”第一个小时阿里巴巴创下逾39亿美元商品交易总额

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透11月11日 - 电商巨头阿里巴巴集团 称，“双11”第一个小时内阿里巴巴录得逾39亿美元商品交易总额（GMV）。
去年“双11”该数字为20亿美元。
阿里巴巴称，近1.3亿用户访问了淘宝，超过了2014年“双11”启动前几个小时创下的高峰客流量。第一个小时内通过手机购物的消费者超2,700万，头八分钟内通过支付宝支付的GMV超10亿美元。
阿里巴巴称，通过支付宝支付的移动端GMV占总GMV的72%。（完）
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”