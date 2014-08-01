《阳歌专栏》阿里巴巴或入股Snapchat 奇虎发债融资

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）
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**阿里巴巴或入股Snapchat 奇虎发债融资**
夏季并没有影响中国互联网企业的并购，消息称阿里巴巴正在寻求入股美国社交应用Snapchat。奇虎360QIHU.N刚刚宣布发行可转债筹集最高10亿美元的计划，这可能也是大规模并购的前奏。
阿里巴巴去年入股微博(WB.O)，随后发布了即时通讯服务来往，与腾讯(0700.HK)微信一决高下。
最新的报导称，阿里巴巴正在与照片分享应用Snapchat进行初步接触，商讨入股事宜。Snapchat获得的估值约为100亿美元，这对一家几乎没有营收、运营一款应用只有四年的公司来说是相当高的。根据阿里巴巴以前的并购，我预计入股比例在10-20%，耗资10-20亿美元。
这对Snapchat来说显然是好事，既能获得增长所需的资金，又能获得进军中国的强有力合作伙伴。仅从投资角度来看，Snapchat也有吸引力，因为未来几年该公司的价值几乎肯定会迅速上升。但我看不到阿里巴巴能够从中获得什么协同性。
奇虎并没有进行过大规模并购。该公司宣布发行六年和七年可转债、筹集9亿美元的计划，并拥有多发行1.35亿美元可转债的选择。此举将让奇虎的现金增加一倍还多，该公司不到一年前发行了6亿美元的类似债券。
过去两年里，百度(BIDU.O)、腾讯、携程网(CTRP.O)和搜房网SFUN.O等中国大型互联网企业发行了很多可转债。奇虎称，获得的资金将用于一般企业用途。奇虎可使用资金的领域确实不少。
网游就是其中一个，奇虎本周宣布与第九城市(NCTY.O)设立网游合资公司。但该合资企业规模相对较小，不太可能需要这么多钱。奇虎也可能会收购市值1亿美元左右的第九城市。奇虎可以轻松做到，但第九城市表现低迷，吸引力似乎不大。
奇虎也可能将资金用于扩大其迅速增长的在线搜索业务。360搜索推出两年来，已经获得中国搜索市场超过20%的市场份额，但却不怎么赚钱。投资者过去两年对360搜索寄予厚望，奇虎面临迅速从360搜索获利的压力。
奇虎与近期上市的游戏企业久邦数码GOMO.O合作，暗示可能进行全球性扩张。但是考虑到奇虎市值的迅速上升和提升盈利能力的压力，我猜测融资后会进行并购，可能在游戏、社交媒体或搜索行业，从而迅速提升公司的获利。
一句话：阿里巴巴可能寻求收购10-20%的Snapchat股份，以提升其社交媒体业务；奇虎360进行新一轮融资后，料进行大规模并购。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
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