阿里巴巴倾向放弃投资印度Snapdeal的计划--网站

中国无意通过货币贬值提升竞争力 将审慎有序推资本项开放--外管局长
路透北京5月8日 - 中国外管局局长潘功胜称，中国无意通过货币贬值提升竞争力，人民银行向市场提供外汇流动性，旨在防止汇率超调和“羊群效应”，中国将审慎有序推动资本项目开放，并完善汇率形成机制，增强汇率弹性。
路透3月18日 - 科技网站Recode援引消息人士报导称，中国电子商务巨头阿里巴巴(BABA.N)可能取消投资印度网络零售商Snapdeal的计划。
上周一位了解这项交易情况的人士告诉路透，阿里巴巴正在同Snapdeal商谈一桩现金投资计划，若成功将成为该公司首次直接投资印度。
Recode称，阿里巴巴确已与Snapdeal探讨投资的可能性，但目前倾向于放弃这桩投资。
Snapdeal在国内面临Flipkart.com和亚马逊(Amazon.com)(AMZN.O)这两个实力更强的对手，媒体曾报导称，该公司在最近一轮融资中寻求10亿美元用于促进成长。
不过Recode援引消息人士的话称，阿里巴巴和Snapdeal的谈判并不涉及报导所说近10亿美元的交易。
无法联系到阿里巴巴和Snapdeal的公司代表人就此置评。(完)
(编译 郑茵 审校 白云)
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路透上海/北京5月8日 - 人民币兑美元即期周一缩量微收跌，中间价亦小跌。交易员称，法国大选并无意外，市场反应相对平静，较好外部环境有利监管层继续适度放松监管，但为避免贬值预期大幅抬升，汇价短期续跌空间料有限。由于汇价波动不大，市场交投兴趣不浓，成交量缩小近两成。
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