阿里巴巴倾向放弃投资印度Snapdeal的计划--网站

路透3月18日 - 科技网站Recode援引消息人士报导称，中国电子商务巨头阿里巴巴(BABA.N)可能取消投资印度网络零售商Snapdeal的计划。

上周一位了解这项交易情况的人士告诉路透，阿里巴巴正在同Snapdeal商谈一桩现金投资计划，若成功将成为该公司首次直接投资印度。

Recode称，阿里巴巴确已与Snapdeal探讨投资的可能性，但目前倾向于放弃这桩投资。

Snapdeal在国内面临Flipkart.com和亚马逊(Amazon.com)(AMZN.O)这两个实力更强的对手，媒体曾报导称，该公司在最近一轮融资中寻求10亿美元用于促进成长。

不过Recode援引消息人士的话称，阿里巴巴和Snapdeal的谈判并不涉及报导所说近10亿美元的交易。

无法联系到阿里巴巴和Snapdeal的公司代表人就此置评。(完)

(编译 郑茵 审校 白云)

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