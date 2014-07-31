阿里巴巴及日本软银洽谈投资Line--韩国媒体

路透首尔7月31日 - 韩国朝鲜日报报导，阿里巴巴集团和日本软银(9984.T)正在洽谈投资日本的行动APP服务商Line Corp，或者与Line开展合作。

不过，一位直接知悉内情的消息人士对路透说，Line的母公司Naver

Corp (035420.KS)并没有考虑出售股权给阿里巴巴或者软银。

朝鲜日报的报导引述Naver未具名的高层说，阿里巴巴和软银希望能各自取得30%的Line股份。

Naver发言人对路透说，该公司将在周四稍晚的业绩说明会中谈及此事，并拒绝进一步阐述。

2月时，Line驳斥了媒体有关其与软银洽谈售股的报导。

Line正考虑在东京和美国首度公开上市(IPO)。

在周四常规上班时间之前，记者尚未能获得日本软银及阿里巴巴对此报导置评。(完)

(编译 李婷仪 审校 张涛)

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